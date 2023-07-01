Суд отправил под арест опекуна Веронику Наумову на 2 месяца. Она полгода врала о том, что ребенок жив, тогда как пропавший мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чудовищная история поразила всю страну. Несколько дней назад екатеринбуржцы начали поиски 6-летнего Далера Бобиева, который сбежал от приемных родителей. Семья рассказывала, что у мальчика проблемы с психикой. На третьи сутки тело мальчика нашли. Оказалось, ребенок был здоров психически, а мачеха регулярно его истязала ради инвалидности и, в конце концов, ребенок погиб. Тело маленького Далера лежало в сумке в гараже с декабря 2022 года. Как продвигается расследование смерти 6-летнего мальчика и каковы последние новости о его гибели на 1 июля 2023 года – в этом материале.

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: последние новости на 1 июля 2023 года

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: задержание и обвинение опекуна

За время поисков опекуна дважды проверяли на полиграфе. В очередной раз Веронику Наумову задержали после опроса ее детей, вечером 28 июня. Она стала подозреваемой, но отрицала причастность. Ранним утром 29 июня тело маленького Далера нашли.

Он был в спортивной сумке в гараже в 300 метрах от квартиры Наумовой. От дома до гаража, где прятали тело, всего 4 минуты. Предположительно умер ребенок еще в декабре.

Мужа Вероники Наумовой доставили в Екатеринбург 30 июня, с ним будут работать органы Следственного комитета.

Веронике Наумовой предъявили обвинения по статьям убийства ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

30 июня 2023 год суд отправил Веронику Наумову под арест в СИЗО на два месяца.

Вечером 30 июня стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на свой контроль расследование гибели шестилетнего Далера.

Суд отправил под арест опекуна Веронику Наумову на 2 месяца. Она полгода врала о том, что ребенок жив, тогда как пропавший мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: причина смерти

Точные обстоятельства смерти еще неизвестны, а Наумова продолжает настаивать на невиновности. Источник «КП-Екатеринбург» сообщает, что опекун все время меняет показания.

- Экспертиза показала, что кости черепа мальчика не повреждены. Пока, согласно данным экспертизы, с уверенностью можно сказать, что смерть ребенка наступила не менее месяца назад. Но со слов свидетелей, Далера не видели с декабря, - рассказал собеседник.

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: почему пропал и как искали

26 июня опекун Вероника Наумова сообщила о том, что ранним утром из дома ушел 6-летний Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в приемной семье со старшей сестрой.

Женщина предположила, что мальчик подслушал, что его хотят вернуть в детдом. И сообщила, что у мальчика шизофрения, он может нанести себе вред, пытался задушить старшую сестру и опасен для других детей.

Очень быстро история исчезновения мальчика разлетелась по городу. Волонтеров становилось все больше, листовки о пропаже расклеивали в центре города, а фотографию мальчика показывали в том числе на больших рекламных щитах торговых центров города. Добровольцы отчитывались, что «перевернули каждый куст».

Чтобы отвести от себя подозрения, Наумова пыталась обелить себя. Она пригласила корреспондентов «КП-Екатеринбург» в свой дом, рассказала, что семья живет скромно, но у детей есть свои комнаты, а у каждой дочки есть новый «Айфон». Вероника взяла в семью трех приемных детей, еще трое – родные, а муж сейчас находится в зоне СВО. При этом женщина подчеркивала, что сам Далер коренастый, выносливый и «живучий как таракан».

К вечеру 27 июня СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но пока бесфигурантное.

В поисках же было задействовано 1500 человек, в том числе из Челябинска, Москвы и других крупных городов страны. Сотрудники правопорядка опросили 1800 человек.

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: первые подозрения опекуна

Первым во время поисков шум поднял племянник Вероники Наумовой. Даниил был вынужден жить в этой семье, когда она взяла на воспитание Далера и его старшую сестру Дарью. Даниил обвинил женщину в том, что она жестоко истязала ни в чем невиновного мальчика и сводила с ума.

- Еще она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя, - рассказал «КП-Екатеринбург» Даниил. - В итоге он отождествлял себя с Костей и говорил, что он и есть Костя. И все плохие поступки совершает Костя. Далер ее боялся и выполнял все ее приказы.

Даниил рассказал, что женщина избивала мальчика: «Был случай, когда Вероника ошпарила Далера водой из лейки. На его животе остались шрамы. Нас тогда она заставила идти в аптеку за муравьиным спиртом. Однажды она специально держала его в ледяной воде. Тогда у мальчика случился приступ – его трясло, он не двигался, не разговаривал. Мы отогревали его пледом». Она душила ребенка и заставляла других детей записывать видео, когда у того начинался тремор для того, чтобы показать это психиатру.

Когда молодому человеку исполнилось 18, он ушел из семьи Наумовой. Молодой человек якобы сообщал, что звонил в органы опеки и рассказывал, что Наумова издевается над приемным ребенком, но ему никто не поверил, потому что опекун была на хорошем счету.

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: роль органов опеки

Выяснилось, что Наумова скрывала смерть Далера из-за 11 тысяч рублей в месяц. За полгода она получила на мальчика 66 тысячи рублей.

Следовали возбудили уголовное дело по статье «халатность» (ч.2, ст.293 УК РФ). Сейчас они выясняют, как действовали сотрудники соцслужб, обязанные проверять состояние ребенка.

- В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу, - отметил уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.

- Если отец-опекун служит в зоне СВО, то тут социальная политика должна помогать этой семье вдвойне. Почему этого не случилось, будем смотреть, - отмечает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Убеждена, что вина в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге лежит на органах опеки, которые должны были знать, что происходит в приемной семье. Обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой организовать проверку по факту преступления и привлечь к ответственности виновных, - отмечает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Кроме того, прокуратура Чкаловского района проверяет детский сад, в который ходил погибший 6-летний Далер, а также больницу. Как говорят в пресс-службе, в детском саду игнорировали регулярные пропуски ребенка с января 2023 года, а на телесные повреждения никто не реагировал должным образом.

Гибель 6-летнего мальчика Далера Бобиева в Екатеринбурге: реакция родной матери, знакомых опекуна и общественности

Родная мать Далера узнала о трагедии, когда тело мальчика нашли. Ее лишили родительских прав из-за того, что она не могла содержать детей. Женщина тяжело переживает смерть сына.

- Очень плохо, что так произошло. Все в шоке. Я какую-то вину чувствую, что за пять лет ни разу не увидел его, - рассказал «КП-Екатеринбург» двоюродный брат Далера Шамсиддин Бобиев. Он рассказал, что отец Далера отбывает срок, но поддерживал связь с опекуном, интересовался жизнью Далера и собирался забрать мальчика в 2024 году, после того, как освободится. Вероника Наумова была с этим согласна.

Ранее Веронику Наумову поддерживали ее знакомые. И после задержания коллеги не верили в ее виновность, хотя и досадовали, что она обманывала их.

- На протяжении полугода она жаловалась нам, что ее ребенок постоянно сбегает из дома, не слушается, ведет себя странно и пугающе. А ведь он в этот момент уже был мертв! - поделилась директор школы.

Впрочем, педагог добавляла, что предполагает, что к смерти Далера могла быть причастна его старшая сестра, которая якобы не любила брата, а Вероника лишь покрывает девочку, потому что очень привязана к своим детям.

Другого мнения о женщине придерживаются ее давние знакомые.

- В школе с Вероникой особо никто не дружил. Да и в принципе подруг у нее не было. Она была склочной. Эта девочка всегда жила в своем мире. Мы с подружками думали, что у нее не все в порядке с головой. Она придумывала ситуации, которых не было, постоянно врала. Пыталась ссорить между собой девочек, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая одноклассница Наумовой.

Знакомые семьи сообщали, что женщина все время скандалила с другими родителями.

После шокирующей истории из Екатеринбурга на заседании Госдумы глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с требованием кардинально изменить закон.

- Если бы вот эту мамашку, простите, в начале профессионалы обследовали, понимали бы, куда отдают этого ребенка. Мы очень ждем этих методик, для того, чтобы были единые стандарты, - высказалась Нина Останина.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей потребовала еще и запретить повторное усыновление одной и той же семьей в течение года. Она уверена, что далеко не всегда опекуны делают это бескорыстно.

Уральцы тяжело переживают ужасную смерть маленького Далера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гибель 6-летнего мальчика Далера в Екатеринбурге: прощание

29 июня, когда тело мальчика было найдено, к дому Далера стали стягиваться уральцы. Они несли свечи и мягкие игрушки. Вечером состоялось стихийное прощание с мальчиком, а священники Воинского храма в честь архангела Гавриила на улице Симферопольской отслужили молебен в память о мальчике. На прощание пришли сотни горожан, многие из них были убиты горем.

30 июня к суду, где избиралась мера пресечения Веронике Наумовой, стянулись активисты. Они держали в руках плакаты с призывом наказать виновных и скандировали имя ребенка.