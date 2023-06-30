«Если бы мамашку обследовали, понимали бы куда отдают ребенка»: после трагедии с 6-летним Далером в Госдуме изменят закон об опекунстве

29 июня горожане несли игрушки к дому Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагическая история 6-летнего Далера, которого трое суток искали всем Екатеринбургом, но в итоге нашли погибшим, заставила Госдуму изменить систему подготовки опекунов и усыновителей.

Тело мальчика опекун Вероника Наумова спрятала в спортивной сумке и отнесла в гараж несколько месяцев назад, а о том, что он пропал, женщина заявила только 26 июня, официально поиски ребенка завершились 29 июня.

После этой жуткой истории глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с требованием кардинально изменить закон. По ее словам, поправки уже приняли в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей, касающиеся усыновления.

Далера нашли в гараже неподалеку от дома, где позже появился мемориал Фото: Алексей БУЛАТОВ

- От многих норм надо избавиться. Например, позиция №1: согласно логике закона, в праве на первоочередное устройство детей в семью отказано ближайшим родственникам, потому что они ставятся на одну ступеньку с остальными опекунами. Трудно себе представить, если бабушка и дедушка, которые обезумели от горя, обязаны пройти предварительную подготовку, чтобы собственных внуков взять на воспитание, - выступила на заседании Нина Останина.

Как пишет в своем Telegram-канале глава комитета, необходимость ближайшим родственникам ребенка проходить обязательную подготовку перед усыновлением разрушает семьи, преемственность поколений.

В своем выступлении Нина Останина отметила и то, что необходимо решить проблему жилищных условий для ребенка, которого забирают в приемную семью.

- Шесть раз в этом зале мы меняли эти нормы. Счастье ребенка определяется не наличием паркета, а отношением к этому ребенку. Не может эта норма быть доминирующей при определении ребенка в семью. Мы приняли решение, что правительство разработает подзаконные нормативные документы накануне второго чтения, - уточняет Нина Останина.

Но наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, и который нужно ужесточить в законопроекте – социально-психологическое обследование, говорит Останина. Если бы оно проводилось более тщательно, считает депутат, многих трагедий удалось бы избежать.

- Если бы вот эту мамашку, простите, в начале профессионалы обследовали, понимали бы, куда отдают этого ребенка. Мы очень ждем этих методик, для того, чтобы были единые стандарты, - высказалась Нина Останина.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей потребовала еще и запретить повторное усыновление одной и той же семьей в течение года. Она уверена, что далеко не всегда опекуны делают это бескорыстно.

Веронику Наумову доставили в суд днем 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 30 июня опекуну погибшего ребенка Веронике Наумовой изберут меру пресечения в Чкаловском районом суде Екатеринбурга. Женщине предъявили обвинение в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК). До недавнего времени учительница географии находилась в статусе подозреваемой. Кроме того, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, Веронике Наумовой предъявили обвинения еще по двум статьям УК – мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

В семье Далера воспитывалось шестеро детей, трое из которых – родные. Сейчас всех из семьи изъяли. Племянник мужа Вероники Наумовой рассказывал «КП-Екатеринбург» о том, что Далер часто подвергался пыткам и жестокому обращению. Например, опекун могла закрывать его в подвале, обливать холодной водой.

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