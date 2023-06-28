Ребенок пропал 26 июня Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге третьи сутки продолжаются поиски 6-летнего Далера Бобиева. Мальчик ушел из квартиры на улице Симферопольской ранним утром 26 июня. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

«КП-Екатеринбург» собрала всю информацию, которая известна об исчезновении 6-летнего Далера Бобиева, на данный момент.

ИЩУТ ВОЕННЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

В полиции сообщали, что в первый день исчезновения ребенка видели на улице Селькоровской, а затем на Латышской. Правда, с уверенностью сказать, что это был именно Далер – нельзя.

Первоначально ребенка искали в районе Вторчермета, но вскоре квадрат поисков расширили и до соседних районов – Елизавета, Уктуса, Юго-Запада.

- Физически крепкий, может отойти далеко от дома, - рассказывали в отряде «Лиза Алерт». – Рост 98 см, светлые волосы, карие глаза, был одет в черный комбинезон и белые кроссовки.

Также поисковики сообщали, что мальчик имеет особенности поведения и может не понимать, что потерялся.

Штаб по поиску находится рядом с домом, где жил ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Далера ищут едва ли не всем городом. Всего, по последним данным, в поисках задействованы свыше 1500 человек. Среди них полицейские, волонтеры поисковых отрядов, МЧС, а также просто неравнодушные екатеринбуржцы. Поскольку квартира, где жил мальчик, находится на территории 32 военного городка, то в поисках задействованы и военные. Они, в частности, проверяют объекты, на которые запрещен доступ гражданских лиц.

На помощь свердловским волонтерам из поисковых отрядов приехали и коллеги из Челябинской области. Также для привлечены кинологи. МЧС несколько раз поднимало в небо квадракоптер – чтобы проверить лесопарковую зону и пустыри.

Сейчас ориентировки с поиском ребенка развешивают едва ли не по всем районам города, а также клеят на стекла автомобилей.

К поискам привлечены кинологи Фото: Олег ГАЛИМОВ

ВЕРСИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

На второй день после исчезновения ребенка стало известно, что следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Но это вовсе не означает, что Далер Бобиев погиб. В делах, связанных с исчезновением детей, это обычная процедура. Возбужденное уголовное дело позволяет силовикам действовать более свободно. Например, при получении санкции на обыск или для ускорения проведения какой-либо экспертизы.

Тем не менее, криминал не сбрасывают со счетов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал следователь СК, капитан юстиции Ярослав Кузвесов:

- Отрабатываются основные версии, в частности, самовольный уход, так как ребенок состоял на учете и ранее покидал место своего проживания. Также отрабатывается версия совершения в отношении ребенка противоправных действий другими лицами, проживающими неподалеку. Отрабатывается версия совершения преступления родственниками либо опекунами, - уточнил следователь Ярослав Кузвесов.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ПРОПАВШИЙ ДАЛЕР БОБИЕВ

О родной матери Далера Бобиева известно, что она живет в Верхних Сергах, а отец мальчика – отбывает срок за разбой.

До момента исчезновения ребенка, он находился в приемной семье. По словам опекуна мальчика Вероники Наумовой, с ними он жил последние три с половиной года. Муж женщины в настоящее время находится на СВО. Всего в семье живут шестеро детей, трое из которых - приемные. Среди них родная сестра Далера, которой сейчас 15 лет. Также в семье проживает двухлетняя девочка. Возраст остальных детей неизвестен.

По словам опекуна пропавшего мальчика, Далер мог отзываться на имя Костя – так он называл своего воображаемого друга.

- Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. Может он услышал, что мы хотели поместить его в специализированное учреждение, так как ему нужна помощь, мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. Это решение далось мне очень тяжело. Но никто не может дать гарантию, что с ним все в порядке. И что если мы оставим его в семье, то не поставим под угрозу его самого и других детей, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова.

Кстати, опекун показала корреспонденту «КП», в каких условиях воспитывался Далер. Мальчик живет в одной из комнат «трешки». В просторной комнате для мальчиков стоят два дивана. На одном из них спал Далер, а на другом – двое его братьев. У детей большое количество игрушек. Машинки и пирамидки аккуратно сложены в шкафу. У ребят есть вся техника и компьютер. Несмотря на то, что в семье шестеро детей, в квартире порядок, а вещи лежат на своих местах.

НАД РЕБЕНКОМ ИЗДЕВАЛИСЬ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ?

«КП-Екатеринбург» поговорила с родственниками семьи опекунов - Даниилом Игольниковым и его мамой Екатериной Исаевой. Даниил – племянник главы семейства – того самого мужчины, которые сейчас находится в зоне СВО. Он рассказал, что в приемной семье Далера, якобы, подвергали настоящим пыткам. Сразу оговоримся, что кроме слов Даниила и Екатерины подтверждения этим данным у нас нет.

СК завел уголовное дело Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сейчас Даниилу Игольникову 20 лет. По его словам, он жил в квартире вместе с Вероникой и своим дядей в разные периоды своей жизни. Это было связано с тем, что у родителей Даниила сгорел дом. В первый раз он оказался под одной крышей с Вероникой в 11 лет, а всего, со слов парня, он прожил в трехкомнатной квартире шесть лет.

- Первое время Далер жил в семье нормально, но потом стал подрастать и его поведение испортилось. Он стал гиперактивным, Вероника с ним не справлялась. Она хотела оформить Далеру инвалидность [чтобы получать пособие], а для этого был нужен серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя, - рассказывает Даниил.

Вероника отвергает обвинения в свой адрес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартира, где живет многодетная семья, находится на первом этаже. И из нее есть выход в подвал. Даниил уверяет, что Вероника, якобы регулярно запирала там Далера за малейшую провинность. Также, со слов парня, женщина регулярно била малыша электрошокером, а еще обливала холодной водой или кипятком. После этого у Далера происходили приступы, сопровождавшиеся тремором. Вероника якобы записывала их на телефон, чтобы позже показать врачам в доказательство того, что у мальчика есть психическое расстройство.

Отметим, на вопрос корреспондента «КП» о том, почему они не сообщили эту информацию правоохранительным органам, ни Даниил Игольников, ни его мать Екатерина Исаева внятного ответа не дали.

Вероника Наумова подтвердила, что Даниил действительно является племянником ее мужа. На обвинения она отреагировала спокойно.

- Он жил у моего мужа вместе с братиком. С матерью своей он не общался. Она пила, гуляла и «подарила» нам своего сына. Мы также одевали, обували Даниила. Платили за его занятия в частной школе. Я устроила его в техникум. Я считаю, это «бабские» разборки, какая-то истерика. Психиатрам я никогда не показывала никакие видео, - рассказала Вероника корреспонденту «КП-Екатеринбург».

ОПРОСИЛИ 1800 ЧЕЛОВЕК

Расследуемое уголовное дело находится под личным контролем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как рассказали в региональном СК, всего силовики опросили свыше 1800 человек из числа возможных свидетелей и тех, кому может быть что-либо известно об исчезновении мальчика.

Также силовики активно проверяют людей, бывших не в ладах с законом, и живущих неподалеку от места исчезновения. В первую очередь тех, кто был судим по статьям, связанных с насилием над детьми.

Стоит заметить, что следователи досконально проверяли всех родственников мальчика. Например, Вероника Наумова дважды прошла полиграф. Однако никаких обвинений в ее адрес выдвинуто не было. Сейчас она официально признана потерпевшей по делу об убийстве малолетнего.

К сожалению, пока беспрецедентные по масштабам поиски 6-летнего Далера Бобиева результатов не дали. «КП-Екатеринбург» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На Вторчермете перевернули каждый кустик»: как проходят поиски 6-летнего Далера Бобиева

В Екатеринбурге более 200 волонтеров ищут пропавшего ребенка на Вторчермете (подробнее)