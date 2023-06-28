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Происшествия28 июня 2023 9:03

По делу о пропаже маленького Далера в Екатеринбурге допросили 1800 человек

Беспрецедентные по масштабу поиски продолжаются в Екатеринбурге
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ребенка ищут третьи сутки

Ребенка ищут третьи сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет подтвердил информацию о том, что опекун пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева признана потерпевшей по уголовному делу. Мальчик пропал утром 26 июня, в его поисках принимают участие полицейские и волонтеры.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Как стало известно «КП-Екатеринбург», сегодня опекуна Веронику Наумову в очередной раз проверяют на полиграфе.

Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Специалисты ведомства опросили 1800 человек

Специалисты ведомства опросили 1800 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Всего в настоящий момент в рамках поисковых мероприятий опрошено более 1800 человек на предмет возможно имеющейся у них информации о местонахождении ребенка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В городской полиции отмечают, что зона поиска уже вышла за пределы Вторчермета.

- К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась, - пояснили в УМВД.

Ориентировки развесили по всему району

Ориентировки развесили по всему району

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Полиция просит граждан сообщать в случае обнаружения схожих по приметам детей по телефонам 294-14-94 или 102(02). Поисковые группы полиции будут работать до момента обнаружения разыскиваемого и установления всех обстоятельств пропажи ребенка.

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