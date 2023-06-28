Опекуна пропавшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера второй раз проверят на полиграфе

Жительницу Екатеринбурга Веронику Наумову повторно проверяют на полиграфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Веронику Наумову повторно проверяют на полиграфе. Следователи проверяют женщину на причастность к исчезновению 6-летнего опекаемого Далера Бобиева.

Далер пропал 26 июня. Фото: соцсети

- Меня второй раз вызвали на полиграф. В первый раз я его нормально прошла. Детей тоже опрашивают. Всех кроме сестры Далера, - рассказала «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова.

По предварительной версии, мальчик ушел из квартиры дома на улице Симферопольской утром 26 июня. Около 300 сотрудников полиции задействованы в поисках ребёнка.

Поисковики прочесывают Екатеринбург в поисках мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте происшествия находится штаб отряда «ЛизаАлерт». А также координационный пункт МВД. На месте также находится глава городской полиции Максим Метелица.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ориентировки расклеены в разных районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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