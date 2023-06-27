Рассказываем, какие версии отрабатывает следствие

Кажется, весь Екатеринбург замер в ожидании новостей о судьбе 6-летнего Далера Бобиева. Утром понедельника, 26 июня, мальчик бесследно исчез. По словам его опекунши Вероники Наумовой, она заметила пропажу лишь около 07:00, точное время, когда Далер покинул квартиру на Симферопольской, по-прежнему неизвестно. Семья сообщила о ЧП в полицию, уже к 14:00 рядом с домом Вероники находился штаб поискового отряда «ЛизаАлерт».

300 ПОЛИЦЕЙСКИХ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Найти Далера по горячим следам не удалось. К вечеру число добровольцев, откликнувшихся на зов о помощи, достигло 220 человек. Утром вторника работа по поиску мальчика продолжилась в усиленном режиме. Уже к обеду число людей в форме едва ли не превышало количество гражданских, проживающих поблизости.

Начальник городской полиции Максим Метелица сразу дал понять – найти Далера сейчас цель № 1 для УМВД.

- В настоящее время сотрудниками полиции и волонтерами проводится полный комплекс оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление и местонахождение малолетнего, который пропал вчера. Район поисков разбили на кварталы. Сотрудники полиции осуществляют масштабные, обширные поисковые мероприятия, - рассказал Максим Метелица.

Ориентировки на розыск Далера уже есть в каждом районе города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не пришлось долго ждать и реакции Следственного комитета: масштабными поисками Далера заинтересовался Александр Бастрыкин, а по факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Но это вовсе не значит, что с ребенком случилось что-то плохое. На данный момент это скорее процессуальная необходимость, чтобы силовики могли проводить следственные мероприятия.

Расследованием занимается капитан юстиции Ярослав Кузвесов. Несколько лет мы рассказывали о нем, как о следователе, раскрывшем изнасилование девушки.

- Отрабатываются основные версии как самовольного ухода, так как ребенок состоял на учете и ранее покидал место своего проживания самовольно. Также отрабатывается версия совершения противоправных действий другими лицами в отношении ребенка, проживающих неподалеку, отрабатывается версия совершения преступления родственниками, либо опекунами, - пояснил Ярослав Кузвесов.

СБЕЖАЛ ИЗ ПРЕКРАСНОЙ СЕМЬИ?

Однако наибольшее внимание сейчас приковано непосредственно к семье, в которой более трех лет жил Далер. Его вместе со старшей сестрой забрали из неблагополучной семьи. Биологическая мать живет в Верхних Сергах. В семье Вероники шесть детей: трое своих, трое – приемные. Ее супруг сейчас находится на СВО.

Вероника Наумова взяла Далера под опеку три года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина не скрывает – со дня на день Далера должны были забрать в спецучреждение для детей с особенностями. По одной из версий, мальчик мог узнать об этом и испугаться. Вероника также утверждает, что Далер душил котят. А год назад едва не убил спящую сестру.

- Как он говорит, у него есть воображаемый друг. Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. Может он услышал, что мы хотели поместить его в специальное учреждение. Ему нужна помощь. Мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. До этого он едва не убил свою младшую сестренку. Это решение далось мне очень тяжело. Но никто не может дать гарантию, что с ним все в порядке. Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей. Видите, как получилось. Внешне он нормальный ребенок. Он немного подгибает одну ногу. Но он может нанести себе вред, - рассказала «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова.

Однако «масла в огонь» внезапно подлил племянник мужа Вероники, который еще недавно жил с Далером под одной крышей. Он утверждает, что над мальчишкой издевались.

- Он стал гиперактивным, а Вероника с ним не справлялась. Мальчик мог брать еду из холодильника ночью, но опекунша это не одобряла. Еще она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя, - говорит Даниил. - В итоге он отождествлял себя с Костей и говорил, что он и есть Костя. И все плохие поступки совершает Костя. Далер ее боялся и выполнял все ее приказы.

Далер ушел в черном комбинезоне Фото: «ЛизаАлерт»

Вечером 27 июня Веронику Наумову доставили в следственный отдел СКР Чкаловского района для дачи показаний.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Далера, просят звонить по телефону дежурной части 8(343) 356-42-12, 8-999-368-14-61. А также на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

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