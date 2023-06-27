В Екатеринбурге в поисках 6-летнего мальчика задействованы больше 300 полицейских

Максим Метелица подтвердил, что уже проведен опрос ближайших родственников и очевидцев Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге глава городского УМВД прокомментировал поиски шестилетнего Далера Бобиева. Он рассказал, что ребенка ищут больше 300 полицейских.

- В настоящее время сотрудниками полиции и волонтерами проводится полный комплекс оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление и местонахождение малолетнего, который пропал вчера. В настоящее время задействованы свыше 300 сотрудников полиции. Полностью район поисков разбили на кварталы. Сотрудники полиции осуществляют масштабные, обширные поисковые мероприятия, - рассказал журналисту «КП-Екатеринбург» глава городского УМВД Максим Метелица.

Помимо этого, глава УМВД выдвинул версию пропажи мальчика. Основная версия заключается в том, что ребенок покинул дом и не вернулся. С криминалом пока исчезновение мальчика не связывают.

Помимо этого, Максим Метелица подтвердил, что уже проведен опрос ближайших родственников и очевидцев.

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