«Душила и обливала кипятком»: родственники пропавшего 6-летнего мальчика заявили, что в приемной семье его подвергали жестоким пыткам

По словам родственников, ребенка наказывали за то. что он стащил еду из холодильника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 26 июня. Родственники опекунов Вероники Наумовой и ее мужа выступили с заявлением о том, что якобы в семье Далера не любили и обижали. «КП-Екатеринбург» поговорили с родственниками семьи опекунов Даниилом Игольниковым и его мамой Екатериной Исаевой. По их словам, приемная мать Вероника систематически издевалась над ребенком.

«ВНУШИЛА, ЧТО ЕСТЬ ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ»

Даниил Игольников – племянник мужа Вероники, который сейчас находится в зоне спецоперации. По словам Даниила Игольникова, за соцсетями и перемещениями детей опекун Вероника следила строго и проверяла телефоны детей. В семью к Веронике он попал после того, как дом их семьи сгорел. На тот момент Даниилу было 11 лет.

- Эту квартиру они взяли в ипотеку. Первое время Далер жил в семье нормально, но потом стал подрастать и его поведение испортилось. Он стал гиперактивным, а Вероника с ним не справлялась. Мальчик мог брать еду из холодильника ночью, но опекунша это не одобряла. Еще она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя, - говорит Даниил. - В итоге он отождествлял себя с Костей и говорил, что он и есть Костя. И все плохие поступки совершает Костя. Далер ее боялся и выполнял все ее приказы.

Мальчик пропал еще 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Даниила, Вероника заставляла ребенка есть до тошноты. А иногда, по словам племянника мужа – оставляла без еды.

- Я приезжала в гости. Видела, как мальчик стоял в углу, как наказанный и приседал. Он говорил, что хочет есть. Я сказала, что могу покормить Далера, но Вероника разоралась на меня и сказала, что «Захочет есть – попросит только у меня». У ребенка был ожесточенный взгляд. Еще она брезгливо относилась к Далеру, так как у него были волосы на спине. И Вероника заставляла часто мыть Далера братьев вместо нее, - говорит сестра мужа Вероники Екатерина.

После купания, как уверяет Даниил, ребенок выходил с приступами.

- Был случай, когда Вероника ошпарила Далера водой из лейки. На его животе остались шрамы. Нас тогда она заставила идти в аптеку за муравьиным спиртом. Однажды она специально держала его в ледяной воде. Тогда у мальчика случился приступ – его трясло, он не двигался, не разговаривал. Мы отогревали его пледом. Сама Вероника часто его поколачивала. В садик он не ходил, так как был весь в синяках, - уверяет Даниил.

Опекун уверяет, что громкие заявления родственников лишь попытка очернить ее репутацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПИРАЛА В ПОДВАЛЕ?

Но часто, как уверяет племянник Даниил, опекунша могла закрывать ребенка в подвале. Особенно, по его словам, когда приходили гости, она прятала мальчика от посторонних глаз.

- Вероника надевала на него подгузник и отправляла в подвал. А потом заставляла нас менять его. Было, что спускала ему горшок в подвал. Ребенку она командовала, чтобы сидел смирно. Особенно, когда приходили гости. Заставляла его самого залезать. Однажды, было застолье, а Вероника ударила Далера и разбила ему губу. У нее на руке осталась кровь, видимо она забыла смыть ее, это увидели участники посиделки. Не знаю, как она им объяснила, где успела замараться. Била за провинность даже электрошокером. Он был оборудован фонариком, - уверяет Даниил.

Ребенка ищут по всему городу сотни людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даниил также рассказал, что детей Вероника заставляла записывать видео с приступами.

- Она поднимала Далера за шею и душила. После этого наступали моменты потери сознания, тремор, как будто у мальчика припадок. Вероника заставляла это записывать на видео, чтобы также показать психиатрам. Кадры эти нас потом заставляли с телефонов удалить. Но в полицию мы боялись сообщить, потому что нас запугивали. Наше дело было следить за младшими и отводить их в садик, - объяснил Даниил.

«БАБА МАША, ОНКОЛОГИЯ, МИЛЛИОНЫ»

По словам Екатерины, Вероника говорила, что больна онкологией. Но как уверяет женщина, никаких доказательств этому не было. По ее словам, у ребенка она замечала коросты на голове и гематомы на стопах.

- Вероника говорила, что у нее онкология. А все комиссии она проходила платно, чтобы это не повредило ее работе. Она просила денег. Мы перевели сумму ей около миллиона рублей. Но Вероника говорила, что вы мне помогаете, я вам когда-нибудь отплачу тем же. А по итогу что? Сейчас мы все в кредитах, - вздыхает Екатерина.

Волонтеры прибывают к инфоргам и обходят район Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уверяет Даниил, женщина также обманывала свою знакомую тетю Любу. По словам юноши, набожная женщина по имени Любовь была внушаемой и полностью доверяла Веронике.

- Она брала у тети Любы деньги и давала предсказания якобы от ясновидящей. Вероника называла ее бабой Машей. И предсказания этой «бабушки» иногда сбывались. За это «прайс» приходилось поднимать. Все операции денежные Вероника проворачивала на мою банковскую карту, - уверяет Даниил.

«МУЖ РАЗБЕРЕТСЯ»

Сама же Вероника Наумова подтвердила корреспонденту «КП-Екатеринбург», что Даниил племянник ее супруга. По словам Вероники, эти интриги он плетет нарочно.

- Он жил у моего мужа вместе с братиком без доверенности. С матерью своей он не общался. Она пила, гуляла и «подарила» нам своего сына. Мы также одевали, обували Даниила. Платили за его занятия в частной школе. Я устроила его в техникум. Муж вышел на связь. Он сам разберется со своим племянником. Я считаю, это бабские разборки. Какая-то бабская историка, что сейчас он будет в соцсетях меня поливать грязью. Я психиатрам ни разу не показывала никакие видео, - отвечает Вероника.

Родные опекунов уверяют, что ребенка жестко наказывали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи уже выдвинули несколько версий по поводу исчезновения ребенка. По одной из них, мальчик сам ушел из дома. По другой - криминал.

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