«У каждой дочери Айфоны»: родители показали, в каких условиях живет 6-летний пропавший мальчик из Екатеринбурга

У ребенка есть особенности здоровья и он вынослив Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вторые сутки идут поиски шестилетнего Далера Бобиева. Они начались еще днем 26 июня. Мальчик вышел из дома и пропал при странных обстоятельствах. Далер покинул квартиру № 21 на улице Симферопольской. По данным полиции, мальчик вышел на улицу в 07:00. Позже родители обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже сына.

Далер Бобиев воспитывался в многодетной семье. Когда ребенку было всего два года, его опекуном стала Вероника Наумова и ее муж. В настоящее время он находится в зоне проведения спецоперации. Всего у семьи шестеро детей. Из которых трое - приемные. Как рассказывала Вероника, у Далера есть особенности здоровья и он нуждается в помощи медиков. Из-за этого от мальчика семья хотела отказаться.

- Предположительно, у него может быть шизофрения. Как он говорит, у него есть воображаемый друг. Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. Может он услышал, что мы хотели поместить его в специальное учреждение. Ему нужна помощь. Мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. До этого он едва не убил свою младшую сестренку. Это решение далось мне очень тяжело. Но никто не может дать гарантию, что с ним все в порядке. Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей. Видите, как получилось. Внешне он нормальный ребенок. Он немного подгибает одну ногу. Но он может нанести себе вред, - рассказала «КП-Екатеринбург» опекун мальчика Вероника Наумова.

Опекун уверяет, что сын очень выносливый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители мальчика показали корреспонденту «КП-Екатеринбург» в каких условиях живет Далер. В просторной комнате мальчиков два дивана. На одном из них спал Далер, а на другом - его двое братьев. У детей большое количество игрушек, которые аккуратно сложены в шкафу. Среди них - машинки, пирамидки. Семья живет скромно, но своим детям старается дать, как можно больше. У ребят есть вся техника и компьютер. При этом, что в семье шестеро детей, в квартире порядок и вещи лежат на своих местах.

- Мы с мужем из небогатых семей. Но мы хотели, чтобы они знали, к чему нужно стремиться. У каждой дочки есть Айфоны. Меня упрекали за это. А я хочу, чтобы они знали, как надо жить, - говорит многодетная мама Вероника.

Как передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург», представители следственного комитета также исследовали каждый угол квартиры, где живет ребенок. Они проверяли вход в подвал, так как посчитали, что тело мальчика могло быть там спрятано.

- Видите? Внизу вырезан вход, - говорит опекун мальчика. - Далер маленький, коренастый. Обычно про таких говорят: «Живучий, как таракан». Он очень вынослив.

К дому приезжают сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

К поиску мальчика подключаются десятки волонтеров. Они расклеивают ориентировки, обходят улицы и лесопарковые зоны. Следователи также взяли на контроль поиски пропавшего ребенка. К дому семьи приезжал глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

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