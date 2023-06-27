Вероника воспитывает шестерых детей, из них трое - приемные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавший в Екатеринбурге 6-летней Далер Бобиев воспитывался в многодетной семье. В два года его взяла под опеку Вероника Наумова и ее супруг. Сейчас 34-летняя женщина воспитывает детей одна, ее муж на СВО.

По словам Вероники, она собиралась отказаться от мальчика из-за его проблем со здоровьем.

- Есть предположение, что у него есть шизофрения. Как он говорит, у него есть воображаемый друг. Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. Может он услышал, что мы хотели поместить его в специальное учреждение. Ему нужна помощь. Мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. До этого он едва не убил свою младшую сестренку. Это решение далось мне очень тяжело. Но даже сейчас никто не может дать гарантию, что с ним все в порядке. Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей. Видите, как получилось. Внешне он нормальный ребенок. Он немного подгибает одну ногу. Но он может нанести себе вред, - рассказала «КП-Екатеринбург» опекун пропавшего мальчика Вероника Наумова.

Далер ушел в черном комбинезоне Фото: УМВД

Мальчик пропал ранним утром 26 июня на Вторчермете. Позже появилась информация, что Далера видели вечером.

- Отрабатываются все возможности, чтобы установить обстоятельства пропажи. Также анализируется информация о том, что ребенка видели в том или ином месте, - пояснили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. В полиции отмечают, что Далера видели вечером понедельника. - Розыск малолетнего продолжается. Местные жители сообщают, что видели мальчика в районе улиц Умельцев, а затем Латышской. Есть информация, что на ребенке кепка темного цвета. Кроме того, имеются особенности походки - немного подволакивает правую ногу, - пояснили в УМВД.

Сейчас мальчика ищут порядка 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Далера, просят звонить по телефону дежурной части 8(343) 356-42-12, 8-999-368-14-61. А также на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.