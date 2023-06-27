Мальчик пропал около 7 утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге продолжаются масштабные поиски 6-летнего Далера Бобиева. Утром понедельника, 26 июня, мальчик вышел из квартиры дома № 21 на улице Симферопольской и ушел в неизвестном направлении. Согласно ориентировкам полиции, ребенок исчез около 07:00. Позже заявление о пропаже поступило в дежурную часть отдела № 12.

Ориентировка на поиск мальчика Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы Далера: рост 97 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие русые волосы.

Далер был одет в черный спортивный комбинезон, на левой штанине и спине надписи белого цвета, на правой руке белая эмблема.

В таком комбинезоне был Далер Фото: УМВД Екатеринбурга

По данным «КП-Екатеринбург», семье Далера запретили общаться с прессой. В Следственном комитете не опровергли, но и не подтвердили данную информацию.

- Отрабатываются все возможности, чтобы установить обстоятельства пропажи. Также анализируется информация о том, что ребенка видели в том или ином месте, - пояснили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. В полиции отмечают, что Далера видели вечером понедельника. - Розыск малолетнего продолжается. Местные жители сообщают, что видели мальчика в районе улиц Умельцев, а затем Латышской. Есть информация, что на ребенке кепка темного цвета. Кроме того, имеются особенности походки - немного подволакивает правую ногу, - пояснили в УМВД.

Ночью в поисках мальчика принимали участие более 200 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Далера, просят звонить по телефону дежурной части 8(343) 356-42-12, 8-999-368-14-61.

Дом в 32-м военном городке, где живет Далер Фото: Алексей БУЛАТОВ

А также на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

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