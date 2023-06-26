На Урале 64 волонтера вышли на поиск шестилетнего мальчика

Ребенок самостоятельно покинул квартиру и не вернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжаются поиски шестилетнего мальчика. Далер Бабиев ушел из дома 26 июня и не вернулся. Поиском ребенка занимается полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики сообщают, что группа из 64 человек вышла на улицы, чтобы как можно скорее найти ребенка. К поиску подключаются сотни человек из Екатеринбурга и других городов. Волонтеры призывают активных и неравнодушных уральцев присоединяться к добровольцам. Предположительно, мальчик может находиться в районе Вторчермета.

- Ушел из дома сегодня. Выглядит младше своего возраста. Есть особенности в поведении. Физически крепкий, может отойти далеко от дома, не понимает, что потерялся. Если к нему обратиться, может назвать свое имя. В поисках заняты полиция, волонтеры, - добавили в «ЛизаАлерт».

В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщали, что вечером мальчика заметили в районе улицы Селькоровской. Поисками ребенка заинтересовался и следственный комитет по Свердловской области.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения малолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительно к поискам подключаются даже волонтеры из соседней области.

- По району пропажи расклеено более двухсот ориентировок, отработано свыше двадцати задач. Из Челябинска на помощь выдвинулись добровольцы и кинологи, - сообщают поисковики «ЛизаАлерт».

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, то можете сообщить об этом волонтерам «ЛизаАлерт» Ольге по номеру 89536069887 или Екатерине по номеру 89530530483. Обратиться в полицию можно набрав 112.

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