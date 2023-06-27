Рассматривают криминал: следователь назвал основные версии пропажи 6-летнего Далера Бобиева

В следственном комитете рассматривают несколько возможных версий Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Следственном комитете Свердловской области рассматривают новые версии бесследного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева. Напомним, мальчик пропал утром 26 июня в районе 32-го военного городка, и до сих пор найти его не удалось.

Как заявил «КП-Екатеринбург» следователь СК, капитан юстиции Ярослав Кузвесов, помимо версии самовольного ухода ребенка из дома, рассматривается и криминал.

- Отрабатываются основные версии как самовольного ухода, так как ребенок состоял на учете и ранее покидал место своего проживания самовольно. Также отрабатывается версия совершения противоправных действий другими лицами в отношении ребенка, проживающих неподалеку, отрабатывается версия совершения преступления родственниками, либо опекунами, - уточнил следователь Ярослав Кузвесов.

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

На данный момент к дому, где живет семья Далера, прибыли кинологи, а опекуна Веронику Наумову увезли в Следственный комитет для допроса. Полиция уже проводила обыски в квартире приемной семьи мальчика. Ранее следователи возбудили бесфигурантное уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».

По словам опекуна ребенка, Далер имел особенности в поведении, например, отзывался на имя Костя – так он называл своего воображаемого друга. Он маленького роста – 98 сантиметров и прихрамывает на одну ногу.

Волонетры без остановок ищут мальчика по всему Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сложившихся сложностей в поведении мальчика, приемная семья планировала отказаться от него. По словам Вероники Наумовой, он представляет опасность не только для себя, но и для других детей в доме, поэтому нуждается в медицинской помощи.

Ранее в полиции и следственном комитете рассматривали основную версию пропажи – уход Далера из дома. На данный момент, поисками мальчика занимаются более 300 полицейских, привлечены волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», а также волонтеры.

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