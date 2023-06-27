«На Вторчермете перевернули каждый кустик»: как проходят поиски 6-летнего Далера Бобиева

В поисках задействованы волонтеры, полиция, СК и военные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едва ли не во всех районах Екатеринбурга в настоящее время ищут пропавшего 6-летнего мальчика. Напомним, Далер Бобиев пропал ранним утром в понедельник, 26 июня, в районе 32 военного городка. С тех пор никаких вестей о пропавшем ребенке нет.

В поисках мальчика сейчас принимают участие более 200 волонтеров, а также полиция и СК. Также в поисках задействованы и волонтеры.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывала на месте предполагаемого исчезновения мальчика и понаблюдала за тем, как проходит поисковая операция.

ИЩУТ ВОЕННЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ…

27 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» разбил штаб возле супермаркета на улице Симферопольской - неподалеку от квартиры приемной семьи, в которой воспитывался Далер Бобиев.

Добровольцев с каждой минутой становится все больше, к штабу постоянно подъезжают все новые машины.

К поискам привлекли собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вчера узнал, о том, что у нас в районе пропал мальчишка. Я свою собаку искал во дворе, увидел полицейских. От них и узнал. Сам в такси работаю, раскинул ориентировки в чат водителей, сейчас сам поеду все прочесывать, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местный житель Эдуард, присоединившийся к поиску.

Прочесывают местность не только на Вторчермете, но и в других районах. Говорят, ребенок активный, мог запросто куда-то забежать, спрятаться от дождя, например в торговом центре.

- В поисках уже приняли участие более 220 человек, отработано около 119 задач, к сожалению, волонтеры тоже обычные люди и разъехались на работу, поэтому сбор возобновили. Отработаны все районы, кроме Старой и Новой Сортировки, Уралмаша и Эльмаша. На Вторчермете перевернули каждый кустик, заглянули в каждый подвал, но нет абсолютно никакой достоверной информации по месту нахождения ребенка. Сейчас основная задача – получить какое-нибудь свидетельство, которое было бы чем-то подтверждено, - говорит координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Максим Меняев.

Искать мальчика помогают и военные из 32-го городка, которые вдоль и поперек обошли в микрорайоне все объекты. Но пока никакого результата это не принесло.

ВИДЯТ В РАЗНЫХ МЕСТАХ

Ориентировки клеят на Вторчермете и в других районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Координаторы поиска уже неоднократно получали сообщения о том, что мальчика видели на детских площадках, на дорогах, но подтвердить эту информацию пока не удается.

- Отрабатываются все возможности, чтобы установить обстоятельства пропажи. Также анализируется информация о том, что ребенка видели в том или ином месте, - пояснили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции добавили, что накануне мальчика, похожего на Далера, местные жители видели в районе улиц Умельцев, а затем Латышской.

Сейчас сотрудники местных УК начали прочесывать подвалы в поисках мальчика.

ПОЧЕМУ МАЛЬЧИК МОГ СБЕЖАТЬ ИЗ ДОМА?

Вероника Наумова рассказывает, что Далер мог сбежать по нескольким причинам.

- Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. А может он услышал, что мы хотели поместить его в специальное учреждение, ведь ему нужна помощь. Мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей. Внешне он нормальный ребенок, но он может нанести себе вред, - рассказала «КП-Екатеринбург» опекун.

Виктория призналась, что решение ей далось непросто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероника призналась, что долго не могла решиться передать мальчика в специальное учреждение. Этот шаг дался крайне нелегко и ей самой, и остальным пятерым детям. Но Вероника уверена, что Далер нуждается в профессиональном уходе.

ПРИМЕТЫ РЕБЕНКА

По словам опекунов, Далер выглядит моложе своих 6 лет. Его рост 98 сантиметров. Еще одна особенность: у мальчика необычная походка, по словам опекуна Вероники Наумовой, ребенок немного прихрамывает на одну ногу. Да и в целом, у мальчика есть некоторые особенности в поведении. Например, он может отозваться на имя Костя, так зовут его воображаемого друга.

КАК ПОМОЧЬ В ПОИСКАХ

Тем временем координаторы не устают делать отметки на карте, отправлять группы людей в сторону Уктуса, Солнечного, Ботаники, Юго-Запада. Проверят местность начали уже по второму кругу.

На данный момент штаб «ЛизаАлерт» продолжает набор добровольцев. Он расположен по адресу Симферопольская, 1.

Также волонтеры просят распечатать ориентировки в разных районах города.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Далера, пожалуйста, сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52.