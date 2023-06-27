Силовики вновь нагрянули в квартиру опекунов пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева

В квартиру пришли силовики и следователи Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Ребенок пропал утром 26 июня в районе 32-го военного городка на Вторчермете. Помимо волонтеров, мальчика ищет гарнизон городской полиции. Сейчас отрабатываются все возможные варианты местонахождения, круг операции расширен.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в квартире семьи Далера возобновились следственные действия. На месте работает следователь СКР Ярослав Кузвесов. На данный момент, в квартиру зашли понятые и силовики.

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Кроме того, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего. На данный момент оно является бесфигурантным.

- Работают следователи-криминалисты отдела криминалистики Су СКР по Свердловской области, а также сотрудники криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики СК РФ, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Полицейские просят жителей города обратить внимание на маленьких детей, находящихся без сопровожления взрослых. Поиски будут вестись до тех пор, пока ребенок не будет найден, отметили в УМВД.

За все время поисков на помощь вышли более 220 волонтеров, которые отработали около 119 задач. Поиски не ограничены Вторчерметом: Далера ищут во всех районах Екатеринбурга, кроме Сортировки, Уралмаша и Эльмаша.

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