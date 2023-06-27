СКР возбудили дело об убийстве из-за пропажи 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Мальчик ушел из дома в 7 утра 26 июня. Фото: страница опекуна в ВК

27 июня следователи возбудили уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего» по факту исчезновения 6-летнего Далера Бобиева, который пропал в Екатеринбурге на Вточермете утром 26 июня. О возбуждении уголовного дела «КП-Екатеринбург» сообщили в СУ СКР по Свердловской области

- Работают следователи-криминалисты отдела криминалистики Су СКР по Свердловской области, а также сотрудники криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики СК РФ, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

К поиску ребенка подключились местные жители Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отметим, что 27 июня волонтеры расширили географию поисков – теперь они ведутся в разных районах Екатеринбурга, так как за прошедшее время мальчик мог уйти далеко. Ребенка ищут полицейские – у дому мальчика на улице Симферопольской для координации действий силовиков днем приезжал начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица.

Отметим, что 6-летний Далер Бобиев жил в приемной семье, которая из-за сложного поведения мальчика собиралась отказаться от него.

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