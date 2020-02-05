«Чувствовали безнаказанность»: в Екатеринбурге будут судить трех полицейских, изнасиловавших студентку

- Ну что, парни, едем к гаражам, - скомандовал младший лейтенант Андрей Бессарабов своим подчиненным по наряду ППС Вячеславу Тропину и Вадиму Мустафину, усаживая в бело-синий УАЗ 22-летнюю девушку.

В ночь после дня города в Екатеринбурге вся троица должна была патрулировать улицы мегаполиса. Но силовикам захотелось, как следует развлечься в честь праздника.

ДУМАЛИ - ПРОСТИТУТКА

Свою жертву троица в погонах заприметила напротив здания регионального СУ СКР на улице Щорса. Айгуль (имя потерпевшей изменено – прим.ред.) проходила мимо сауны, расположенной в пятиэтажке. Студентка из Казахстана направлялась к машине друга, когда к ней подъехал патрульный автомобиль.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывает «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Андрей Бессарабов с супругой. Фото: СОЦСЕТИ

Затащив Айгуль в «бобик» полицейские выдвинулись в сторону улицы Чайковского. До гаражей было чуть больше двух километров. Маршрут полицейские хорошо знали. Уже на месте силовики надругались над девушкой. А после, как истинные «джентльмены» предложили подвезти ее до дома. Айгуль попросила высадить ее в первом попавшемся дворе. На следующий день девушка написала заявление, еще через двое суток троицу задержали.

ЧУВСТВОВАЛИ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Андрея, Вячеслава и Вадима отправили до суда в тюрьму для арестантов, со службы они были уволены. Погоны полетели и у их начальников.

- За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - добавляет следователь Кузвесов.

Вадим Мустафин. Фото: СОЦСЕТИ

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых свои должности потеряли три непосредственных руководителя подозреваемых. Еще три человека были переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, а это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за которым следует увольнение.

- Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, - уточнил Горелых.

Вячеслав Тропин пошел служить в МВД после армии. Фото: СОЦСЕТИ

В отношении уже бывших полицейских заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В общей сложности им грозит до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Материала дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.