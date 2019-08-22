«Сделали это прямо в служебном УАЗе»: Трех полицейских в Екатеринбурге обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки

На Урале поймали трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки. Пикантность ситуации в том, что все трое работают в полиции Екатеринбурга.

– В ночь на 18 августа сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, – сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

На время следствия машину опечатали. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Этих полицейских в итоге задержали сотрудники областного полицейского главка из управления собственной безопасности.

– По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, – поясняет Ирина Волк, представитель МВД России. – Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Добавим, что все трое полицейских уже проходят по уголовному делу, как обвиняемые. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

– В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел.

Кстати, за последнее время это не первый случай, когда сотрудники полиции обвиняются в изнасиловании. Ранее «Комсомольская правда» писала о сотруднице РОФД по Уфимскому району Башкирии, дочери командира республиканского ОМОНа, которая обвинила двух начальников РОВД и одного начальника миграционного отдела в групповом изнасиловании.

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