В полиции показали место, где было спрятано тело убитого мальчика из Екатеринбурга

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на протяжении трех суток искали пропавшего шестилетнего ребенка. Опекун мальчика Вероника Наумова убеждала полицейских, что ребенок ушел из дома сам 26 июня. Правоохранители и волонтеры вели поиск ребенка по всему городу. Однако в следственном комитете официально подтвердили смерть мальчика. Опекуна по подозрению в убийстве задержали вечером, 28 июня. Как установили следователи, гибель мальчика наступила задолго до его исчезновения.

Изначально, поисковый отряд «Прорыв» дал информацию о том, что жуткую находку обнаружили в заброшенных гаражах. Однако в пресс-группе полиции Екатеринбурга эту информацию опровергли. По данным полицейских, тело было найдено в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской.

- В сети интернет распространена информация о том, что тело пропавшего несовершеннолетнего было найдено ночью с 28 на 29 июня членами поисковой организации. К сообщению прилагалось видео якобы с места обнаружения разыскиваемого. Полиция Екатеринбурга опровергает данную информацию. Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска в металлическом гараже, - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

В случае, если вина женщины опекуна будет доказана судом, то ее заключат под стражу. Веронике Наумовой может грозить до 20 лет лишения свободы.

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