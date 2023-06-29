Поисковики показали место, где было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

Фото: скриншот с видео

Поисковики показали место, где было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера. Труп ребенка нашли в сумке в гаражах спустя несколько дней поисков.

- В районе часа ночи, одна из поисковых групп отряда «Прорыв», в ходе ПСР в заброшенном здании обнаружила стойкий «запах». На место незамедлительно были вызваны кинологи УМВД Екатеринбурга. В ходе оперативно розыскных мероприятий, на место была вызвана следственно - оперативная группа, - рассказали волонтеры в группе во «ВКонтакте».

Напомним, о пропаже шестилетнего мальчика стало известно 26 июня. На его поиски отправились силовики и волонтеры. 27 июня по факту исчезновения мальчика следователи возбудили безфигурантное уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».

Вечером, 28 июня задержали опекуна мальчика - 34-летнюю Веронику Наумову. Утром, 29 июня, было найдено тело мальчика в сумке в гаражах. По данным следствия, он погиб несколько месяцев назад.

Не исключено, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу опекуну мальчика. Если Веронике Наумовой предъявят обвинение, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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