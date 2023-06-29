Что известно о Веронике Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Женщину подозревают в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на четвертый день поисков 6-летнего Далера Бобиева пришла трагическая новость. Ранним утром силовики сообщили, что мальчик найден мертвым. В смерти Далера Б. подозревают его опекуна Веронику Наумову. «КП-Екатеринбург» собрала все, что известно о женщине.

ИСКАЛИ 1500 ЧЕЛОВЕК

Напомним, беспрецедентные поиски, в которых суммарно принимало участие 1500 человек, начались 26 июня. Именно в этот день женщина-опекун заявила об исчезновении мальчика.

Далера искали полицейские, волонтеры поисковых отрядов, МЧС, а также просто неравнодушные екатеринбуржцы. Поскольку квартира на Симферопольской, где жил мальчик, находится на территории 32 военного городка, то в поисках были задействованы и военные.

Мальчик погиб еще несколько месяцев назад. Фото: "ЛизаАлерт"

ТЕЛО НАШЛИ В СУМКЕ В ГАРАЖЕ

Как рассказали в региональном Следственном комитете, ребенок погиб еще несколько месяцев назад. Все это время опекуну удавалось это скрывать. В связи с этим следователи завели уголовное дело и на сотрудников социальных служб, которые должны были проверять, в каких условиях находился 6-летний Далер Б.

Способ убийства силовики пока не озвучивают. Как сообщил источник "КП-Екатеринбург", по показаниям дочери и соседки Вероники Наумовой мальчика не видели с декабря.

- Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку, - рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Мальчик играл в этом дворе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЕРОНИКЕ НАУМОВОЙ, КОТОРУЮ ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ 6-ЛЕТНЕГО ДАЛЕРА Б.

По словам опекуна мальчика Вероники Наумовой, с ними он жил последние три с половиной года. Муж женщины в настоящее время находится на СВО. Всего в семье живут шестеро детей, трое из которых - приемные. Среди них родная сестра Далера, которой сейчас 15 лет. Также в семье проживает двухлетняя девочка.

Веронике Наумовой 34 года. У нее трое родных детей и трое приемных. Женщина рассказывала корреспонденту «КП», что работает воспитателем в детском саду.

Напомним, на второй день после новости об исчезновении ребенка следователи завели уголовное дело по статьей об убийстве малолетнего. Веронику тщательно проверяли и допрашивали. Вот как она сама комментировала это.

- СК пришел и проверял всю квартиру, искали тело ребенка у меня в подвале (трехкомнатная квартира находится на первом этаже и из нее семья оборудовала прямой доступ в подвал. – Прим. Ред.). Телефон у меня изъяли, все переписки проверили, - рассказывала Вероника Наумова «КП-Екатеринбург».

Головное дело расследует СК Фото: Олег ГАЛИМОВ

Также женщина рассказывала, что якобы накануне исчезновения Далера она разговаривала на кухне со взрослыми детьми. Обсуждали то, что ребенка нужно передать в специализированное учреждение. По версии Вероники, ребенок мог услышать этот разговор и решить сбежать из квартиры.

ЗНАЛИ ЛИ ДРУГИЕ ДЕТИ ОБ УБИЙСТВЕ 6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В связи со всей ситуацией возникает резонный вопрос, знал ли кто-либо еще об убийстве мальчика? Со слов Вероники Наумовой, ее муж находится в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. То есть, военный, вероятнее всего, находится вне подозрения. А вот о детях, живущих в приемной семье, однозначного ответа нет. Напомним, Веронику Наумову дважды проверяли на полиграфе. Но подозрений ее поведение не вызвало и утром 28 июня ее официально признали потерпевшей по делу об убийстве малолетнего.

Несмотря на то, что полиграф Вероника успешно прошла, силовики решили по новой опросить ее дочерей. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, именно в показаниях одной из девочек следователи нашли что-то подозрительное. После этого Веронику Наумову было решено задержать. Это произошло вечером 28 июня. Сейчас, по данным собеседника «КП» Вероника находится в статусе подозреваемой. Однако вскоре ей собираются предъявить обвинение.

Напомним, что «КП-Екатеринбург» поговорила с племянником мужа Вероники Наумовой. Он жил под одной крышей с женщиной на протяжении 6 лет. В том числе и в период, когда там воспитывался Далер Б. Даниил рассказал о жутких пытках, которым Вероника подвергала мальчика. Она обливала его кипятком и холодной водой, била электрошокером и закрывала в подвале. Насилие вызывало у мальчика приступы, сопровождавшиеся тремором. Женщина записывала их на телефон, якобы для того, чтобы показать врачам. Таким способом она хотела доказать, что у мальчика есть психическое расстройство. Это было нужно, чтобы получать за него пособие.