«С ним будет работать СК»: мужчину-опекуна погибшего 6-летнего мальчика вернут из зоны СВО

Мужчина-опекун погибшего мальчика сейчас проходит службу в зоне СВО. Он прилетит домой для участия в следственных действиях Фото: соцсети

Сотрудники Следственного комитета России разбираются, кто виноват в гибели 6-летнего Далера Б. Тело мальчика нашли утром 29 июня в гараже в районе улицы Симферопольской. До этого три дня в Екатеринбурге проходили масштабные поиски ребенка. Мальчик воспитывался в приемной семье. По предварительной информации, он погиб еще в декабре. Но женщина-опекун Вероника Наумова только 26 июня заявила в полицию об исчезновении ребенка.

Вечером 29 июня ее задержали. Отец-опекун некоторое время назад ушел служить в зону СВО. Помимо Далера в семье воспитывалось еще пять детей, трое из которых родные. По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, всех детей изъяли из семьи.

Тело мальчика нашли в одном из гаражей рядом с улицей Симферопольской Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Отец-опекун этого ребенка завтра прилетает (из зоны СВО. - Прим. ред.). С ним будет работать Следственный комитет. Будут выясняться все обстоятельства, - прокомментировала Татьяна Мерзлякова. - Если отец-опекун служит в зоне СВО, то тут социальная политика должна помогать этой семье вдвойне. Почему этого не случилось, будем смотреть.

Уральский омбудсмен отметила, что несмотря на то, что в семье воспитывалось шесть детей, в аппарат уполномоченного по правам человека ни Вероника Наумова, ни ее супруг за помощью не обращались. Кроме того, соцслужбы по какой-то причине не обратили внимание, что ребенок Далер почему-то не посещал детские мероприятия, которые проводились последние несколько месяцев для опекаемых детей.

Женщину-опекуна погибшего мальчика задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы всех приглашаем на новогодние елки. Почему этот ребенок не оказался там? Никто не заявил, - отмечает Татьяна Мерзлякова. - Всех приглашали на концерты в честь 9 Мая. Большое количество детей, у нас, в том числе в Чкаловском районе, приходили на концерты коллектива нашего церковного. Почему никто не обратил внимания, что дети из опекаемой семьи не пришли? Поверьте, будет очень жесткий разговор. Попытаемся приложить все силы, чтобы проанализировать ситуацию.

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