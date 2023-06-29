Главный подозреваемый по делу - опекун мальчика Вероника Фото: соцсети

В Следственном комитете подтвердили смерть 6-летнего мальчика, которого три дня искал весь Екатеринбург. Как оказалось, опекамый ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Все это время его семья скрывала это от органов опеки.

По словам и.о руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова, уже возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления органами опеки.

- Факт гибели ребёнка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее, - заявил Анатолий Надбитов.

Мальчик жил у опекунов три года Фото: УМВД

Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Труп был спрятан в сумку, которую бросили посреди гаражей.

- Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков угро и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии, - добавил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. Известия о том, что мальчика нашли мертвым, появились ранним утром 29 июня.

Ранее опекун мальчика Вероника заявила, что ребенок «ушел из квартиры» утром 26 июня. На протяжении трех дней 1500 волонтеров и силовиков искали несовершеннолетнего. Накануне вечером стало известно, что Вероника задержана и является подозреваемой по уголовному делу (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего»). Вероятно, в ближайшее время женщине изберут меру пресечения.