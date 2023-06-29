Мальчика искал весь город Фото: УМВД

В Екатеринбурге завершились поиски 6-летнего мальчика. Его нашли мертвым. Об этом утром 29 июня сообщили «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Утром 26 июня ребенок вышел из квартиры на Вторчермете и пропал. Его искали по всем районам Екатеринбурга полицейские, волонтеры, кинологи и спасатели. Масштабные поиски были взяты на контроль Главой СКР Александром Бастрыкиным.

Мальчик воспитывался в многодетной семье. С двух лет он находился под опекой 34-летней Вероники и ее мужа, который сейчас находится на СВО. По словам, женщины, ребенок имел особенности в поведении, из-за которых семья хотела от него отказаться.

27 июня по факту исчезновения 6-летнего мальчика следователи возбудили бесфигурантное уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего». Вечером 28 июня Веронику задержали в качестве подозреваемой.

Сообщение о том, что ребенок мертв, появилось утром 29 июня Фото: УМВД

Не исключено, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если Веронике предъявят обвинение, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

- Уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователям в этой ситуации после задержания подозреваемого выйти в суд с ходатайством о страже. Они это сделают, если уверены, что это она совершила преступление. Таким образом они психологически сподвигнут ее сообщить о местонахождении ребенка. В статусе подозреваемой она может находиться 48 часов. Но суд может продлить этот срок еще на 72 часа, чтобы дать следствию возможность собрать дополнительные доказательства ее возможной причастности. Однако, если за пять суток женщина не даст признательные показания и ребенок не будет найден, то законность избрания стражи судом в этой ситуации будет вызывать явные сомнения, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» адвокат Георгий Краснов.