Что случилось с Далером, который потерялся в Екатеринбурге. Полная хронология гибели 6-летнего мальчика

Ребенку было 6 лет Фото: соцсети

Утром 29 июня сотрудники полиции нашли в металлическом гараже рядом с улицей Симферопольской тело 6-летнего мальчика, спрятанное в сумку. Это был Далер Б., о пропаже которого еще 26 июня заявила его женщина-опекун. По предварительным данным, ребенок умер еще несколько месяцев назад. Рассказываем полную хронологию событий прошедших дней.

26 ИЮНЯ

Женщина-опекун Далера Б., которую зовут Вероникой Наумовой, сообщает в дежурную часть отдела полиции №12 о пропаже ребенка. В тот же день ориентировку об исчезновении дают поисковые отряда добровольцев. Отряд «Лиза Алерт» сообщает, что с 26 июня местонахождение ребенка неизвестно. Он был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.

Поиски проходили в нескольких районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга со ссылкой на очевидцев сообщает, якобы похожего мальчика заметили вечером 26 июня в районе улицы Селькоровской.

Следственный комитет России начал устанавливать обстоятельства безвестного исчезновения мальчика.

К поискам подключились волонтеры из соседних регионов.

27 ИЮНЯ

География поисков расширена до нескольких районов Екатеринбурга. Появляются новые детали «исчезновения» ребенка. Близкие мальчика сообщают, якобы 26 июня около 07.00 ребенок вышел из квартиры в доме на Симферопольской улице и ушел в неизвестном направлении.

В полицию поступает информацию, что похожего ребенка видели в районе улиц Умельцев и Латышской.

Опекун мальчика Вероника Наумова до последнего уверяла, что мальчика пропал утром 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина-опекун Вероника Наумова начинает общаться с журналистами, рассказывая о пропавшем воспитаннике. Она говорит, что мальчика они с мужем взяли под опеку, когда ему было два года. Некоторое время назад муж женщины ушел на СВО. Сама 34-летняя женщина также рассказала, что они хотели отказаться от мальчика.

По ее словам у мальчика якобы были признаки серьезного психического расстройства. Уверяет, что у него мог быть «воображаемый друг», который мог сказать мальчику уйти из дома. Также женщина уверяет, что 6-летний мальчик однажды едва не убил младшую сестру.

- Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей, - сказала «КП-Екатеринбург» опекун Вероника Наумова

В поисках мальчика участвуют помимо сотрудников полиции и Следственного комитета военные из 32-го военного городка и несколько сотен добровольцев.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» Фото: Алексей БУЛАТОВ

К вечеру следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «В», ч.2 ст. 105 УКР РФ). В тот момент оно пока безфигурантное.

Опекуна мальчика увезли в Следственный комитет для допроса. Она проходит проверку на полиграфе («детекторе лжи», - Прим. Ред.). В квартире приемной семьи проводятся обыски.

Родственники Вероники Наумовой обратились в СМИ. Они рассказали, что в приемной семье над Далером издевались.

28 ИЮНЯ

Поиски взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опекуна Веронику Наумову повторно проверяют на полиграфе. Следователи начинают проверять ее на причастность к исчезновению ребенка.

По делу пропажи ребенка опрошены 1800 человек. В масштабных поисках задействованы 1500 человек.

В масштабных поисках участвовало около 1500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

К вечеру появилась информация о том, что Вероника Наумова стала подозреваемой по делу об исчезновении ребенка. Ее поместили в изолятор временного содержания. Свою причастность к случившемуся она отрицает.

29 ИЮНЯ

В районе 07.00 стало известно, что сотрудники полиции обнаружили тело мальчика.

- Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу.

Масштабные поиски прекращены. По предварительным данным, мальчик умер еще несколько месяцев назад.

Материал дополняется…

По делу о пропаже мальчика были опрошены 1800 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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