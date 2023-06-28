О пропаже Далера стало известно 26 июня Фото: соцсети

Опекун, пропавшего в Екатеринбурге 6-летенго Далера Бобиева, стала подозреваемым по уголовному делу по статье . Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Наумова является подозреваемой. Она была задержана в рамках 91 статьи УПК, сейчас она в изоляторе временного содержания. Наумова отрицает свою причастность к исчезновению Далера, - пояснил инсайдер.

О пропаже мальчика стало известно утром 26 июня. По предварительной версии, ребенок покинул квартиру на улице Симферопольской и бесследно исчез. Поиски мальчика уже можно назвать беспрецедентными для Среднего Урала - Далера ищут более 1500 человек. В их числе полицейские, следователи СКР, военные, а также волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Силовики уже опросили более 1800 человек.

Веронике Наумовой 34 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Отрабатываются основные версии, в частности, самовольный уход, так как ребенок состоял на учете и ранее покидал место своего проживания. Также отрабатывается версия совершения в отношении ребенка противоправных действий другими лицами, проживающими неподалеку. Отрабатывается версия совершения преступления родственниками либо опекунами, - рассказывал ранее капитан юстиции, следователь СКР Ярослав Кузвесов.

Мы подробно рассказывали о поисках мальчика. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что новая информация вскоре может появиться.

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