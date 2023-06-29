Веронику Наумову задержали под подозрением в убийстве вечером 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось видео допроса опекуна 6-летнего Далера, которого мертвым 29 июня в Екатеринбурге. На ролике, который опубликовали в СУ СК по Свердловской области, женщина не признает вину за убийство.

- Я считаю, что мое задержание несправедливо, - заявляет женщина.

Тело 6-летнего Далера нашли 29 июня в сумке в одном из гаражей, недалеко от дома, в котором жил мальчик. Накануне вечером его опекуна Веронику Наумову задержали под подозрением в убийстве.

Тело 6-летнего мальчика нашли в гараже неподалеку от дома. Фото: УМВД

До этого женщина заявляла, что ребенок ушел из дома 26 июня. Его трое суток искали по всему городу волонтеры и правоохранители. Как рассказали в региональном Следственном комитете, ребенок погиб еще несколько месяцев назад. Все это время Вероники удавалось это скрывать.

Ранее племянник мужа Вероники заявил, что мальчик подвергался в семье жестоким пыткам. По его словам, она запирала ребенка в подвале, морила голодом, за провинности била и даже шокером.

- Она поднимала его за шею и душила. После этого наступали моменты потери сознания, тремор, как будто у мальчика припадок. Вероника заставляла это записывать на видео, чтобы показать психиатрам и оформить инвалидность, - рассказал родственник семьи.

На допросе Вероника не признала вину за убийство. Фото: СК по Свердловской области

Сама же Вероника отрицала сказанное племянником супруга.

- Муж вышел на связь. Он сам разберется со своим племянником. Я считаю, это бабская истерика, что сейчас он будет в соцсетях меня поливает грязью. Я психиатрам ни разу не показывала никакие видео, - отвечает Вероника.

Напомним, днем 27 июня по факту исчезновения 6-летнего мальчика следователи возбудили бесфигурантное уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего».

У Вероники осталось еще пятеро детей, двое из которых приемные. Их вечером 28 июня забрали органы опеки. О том, что их ждет «КП-Екатеринбург» рассказала председатель родительского комитета по Свердловской области Людмила Золотницкая.

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