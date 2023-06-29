Что ждет детей подозреваемой в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге

У Вероники Наумовой осталось пятеро детей, двое из которых приемные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли мертвым 6-летнего Далера, которого больше трех суток искали по всему городу правоохранители и волонтеры. Утром 29 июня его тело, спрятанное в спортивную сумку, обнаружили сотрудники полиции в одном из гаражей на Вторчермете, неподалеку от дома, в котором жил Далер.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, ребенок погиб еще несколько месяцев назад. Все это время опекуну его Вероники Наумовой удавалось это скрывать.

Тело 6-летнего Далера нашли в спортивной сумке в гараже. Фото: УМВД

Опекуна мальчика 34-летнюю Веронику Наумову задержали под подозрением в убийстве еще вечером 28 июня. Прямо перед этим еще пятерых детей Вероники (среди них трое родных и трое приемных) забрали органы опеки.

- Детей забрали, пока идет следствие, - поясняет «КП-Екатеринбург» председатель родительского комитета по Свердловской области Людмила Золотницкая. - Сейчас важно разобраться, по какой причине случилась трагедия. Было ли это неосторожное действие или убийство. В зависимости от этого будут применены меры.

Веронику Наумову подозревают в убийстве 6-летнего опекаемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Людмилы Золотницкой, опекаемых детей в любом случае заберут из семьи, а Веронике в любом случае больше никогда не отдадут детей под опеку. Другая ситуация обстоит с родными детьми женщины.

- Что касается родных детей, их судьба будет зависеть от того, что выяснится во время следствия. Если случилась какая-то трагическая ситуация, несчастный случай, родители испугались и спрятали тело, родителей возьмут на учет, их будут проверять органы опеки регулярно, но родных детей оставят. Если будет доказано, что произошло убийство, детей, конечно, заберут. Поэтому ждем результатов следствия, - пояснила Председатель родительского комитета по Свердловской области.

Сейчас к дому, где жил Далер уже несут цветы

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