«Чувствую вину»: брат погибшего 6-летнего Далера рассказал, почему ребенка забрали у родной матери

Мужчина пять лет не видел брата, и теперь чувствует вину Фото: Олег ГАЛИМОВ

Двоюродный брат погибшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Шамсиддин Бобиев рассказал, почему ребенка в младенчестве забрали у родной матери, после чего он попал в семью к опекуну Веронике Наумовой, где и погиб в декабре 2022 года.

В беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» Шамсиддин признал, что много лет не общался с двоюродным братом, поэтому сейчас он чувствует вину.

Несколько дней на Вторчермете работает группа следователей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Далера изъяли из семьи из-за того, что его родного отца посадили в тюрьму, моего дядю. Мама у него пьющая была. Из-за этого ПДН забрал детей.

- Вы когда последний раз его видели?

- Я его видел лет пять назад. Он тогда еще не разговаривал, ему девять месяцев было. Он уже ходил тогда.

- Как в вашей семье восприняли новость о том, что мальчика нашли мертвым?

- Очень плохо, что так произошло. Все в шоке. Я какую-то вину чувствую, что за пять лет ни разу не увидел его. Есть какая-то вина моя. Чувству это.

- С Вероникой вы общались?

- Нет.

Утром 29 июня тело 6-летнего Далера нашли в металлическом гараже сотрудники полиции. Место страшной находки находится в 300 метрах от дома по улице Симферопольской на Вторчермете где жил несчастный ребенок.

Вероника Наумова говорила, что ребенок пропал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 26 июня опекун обратилась в отдел полиции №12 Екатеринбурга, сказав, что ребенок исчез. После этого начались масштабные поиски с участием сотрудников полиции, военных из 32 военного городка, волонтеров поисковых отрядов и местных жителей. В тот же день к поисковым мероприятиям подключились волонтеры и других регионов. Общее число задействованных в операции достигло нескольких тысяч человек.

Наумова в этот момент вовсю общалась с журналистами, рассказывая о психических расстройствах у пропавшего ребенка, и о том, что он едва не задушил собственную сестру.

Во второй день поисков следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (пункт «В», часть вторая статья 105 УКР РФ). На тот момент дело было бесфигурантным.

Сейчас к дому, где жил Далер, несут игрушки и цветы Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 июня ситуацию берет под личный контроль Глава СКР Александр Бастрыкин. В Екатеринбурге по делу опросили 1 800 человек. Вечером стало известно, что Вероника Наумова получила статус подозреваемой в убийстве. Ее задержали и отправили в изолятор временного содержания. Женщина свою причастность к преступлению отрицает.

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