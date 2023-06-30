Опекуну скончавшегося Далера предъявили обвинение в убийстве, мошенничестве и истязании

Учительнице географии предъявили обвинения по трем уголовным статьям. Фото: Алексей Булатов - "КП", соцсети

Опекуну 6-летнего Далера Б., найденного мертвым в Екатеринбурге, предъявили обвинение в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК). До недавнего времени учительница географии находилась в статусе подозреваемой.

Кроме того, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, Веронике Наумовой предъявили обвинения еще по двум статьям УК – мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

Ожидается, что 30 июня Чкаловский суд изберет для 34-летней женщины меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте многодетной матери.

Напомним, погибший мальчик жил в приемной семье. Всего в ней воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. Опекун заявила об исчезновении ребенка 26 июня. Весь город искал 6-летнего мальчика на протяжении трех суток. Но в ночь на 29 июня силовики сделали страшную находку. В гараже, расположенном в 300 метрах от дома приемной семьи, лежало тело мальчика. Труп мальчика поместили в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад.

Как мы писали ранее, все это время Вероника Наумова делала вид, что мальчик жив и даже жаловалась подругам на то, что он якобы плохо себя ведет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С ним будет работать СК»: мужчину-опекуна погибшего 6-летнего мальчика вернут из зоны СВО. Мужчину-опекуна погибшего 6-летнего Далера вернут из зоны СВО для следственных действий (подробнее)

«Она – скандальная мамаша»: знакомые рассказали об опекуне убитого 6-летнего мальчика Веронике Наумовой. Знакомые рассказали о подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика Веронике Наумовой (подробнее)