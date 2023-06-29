«Жаловалась, что сын сбегает, а он уже был мертв»: опекуншу 6-летнего Далера уличили в подлой лжи

Вероника полгода скрывала смерть опекаемого Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в убийстве 6-летнего Далера подозревают его 34-летнюю опекуншу Веронику Наумову. 26 июня женщина сообщила, что ребенок ушел из дома и не вернулся. Трое суток за судьбой мальчика с замиранием сердца следил весь город. На поиски были брошены силы сотни волонтеров, полицейских и спасателей.

К утру 29 июня полицейские нашли тело Далера в гараже недалеко от его дома. Оно было спрятано в спортивную сумку. Оказалось, мальчик умер еще в декабре – на допросе Вероника призналась, что скрывала тело ребенка. Об убийстве мальчика признательных показаний женщина не дала.

- Мое задержание несправедливо! – заявила она в кабинете следователя.

При этом в школе, где последние восемь месяцев работала Вероника, рассказали о ее наглой лжи.

- На протяжении полугода она жаловалась нам, что ее ребенок постоянно сбегает из дома, не слушается, ведет себя странно и пугающе. А ведь он в этот момент уже был мертв! - сетует директор школы.

О странностях в поведении мальчика Вероника Наумова рассказывала и «КП-Екатеринбург» в первые дни поисков.

- Есть предположение, что у него есть шизофрения. Как он говорит, у него есть воображаемый друг. Возможно, ему в голове кто-то сказал уйти из дома. Может, он услышал, что мы хотели поместить его в специальное учреждение – мы говорили об этом на кухне со старшими детьми. Это решение далось мне очень тяжело. Но до этого он едва не убил свою младшую сестренку. Никто не может дать гарантию, что с ним все в порядке. Ему нужна помощь. Если оставим его в семье – поставим под угрозу его самого и других детей, - говорила Вероника Наумова.

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