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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:57

Женщина-опекун погибшего 6-летнего мальчика призналась в сокрытии тела

После масштабных поисков тело ребенка обнаружили в сумке в гаражном массиве
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Женщина до последнего уверяла, что ребенок пропал лишь несколько дней назад, хотя он был мертв уже несколько месяцев

Женщина до последнего уверяла, что ребенок пропал лишь несколько дней назад, хотя он был мертв уже несколько месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 29 июня, в Екатеринбурге завершились масштабные поиски шестилетнего мальчика. Они начались 26 июня после того, как женщина-опекун заявила об исчезновении ребенка. К сожалению, ребенка нашли мертвым. Причем, по предварительным данным, умер он еще несколько месяцев назад. Опекуна задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным источника «КП-Екатеринбург», знакомого с ситуацией, во время допроса женщина призналась в сокрытии тела.

- Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Оно было спрятано в большую сумку.

Что же именно стало причиной смерти мальчика, пока не известно. Добавим, что сама женщина-опекун была на хорошем счету. И порой даже давала интервью на телевидении, где рассказывала о своей семье – у нее было трое своих детей и трое приемных.

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