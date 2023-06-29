Женщина-опекун погибшего 6-летнего мальчика призналась в сокрытии тела

Женщина до последнего уверяла, что ребенок пропал лишь несколько дней назад, хотя он был мертв уже несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 29 июня, в Екатеринбурге завершились масштабные поиски шестилетнего мальчика. Они начались 26 июня после того, как женщина-опекун заявила об исчезновении ребенка. К сожалению, ребенка нашли мертвым. Причем, по предварительным данным, умер он еще несколько месяцев назад. Опекуна задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным источника «КП-Екатеринбург», знакомого с ситуацией, во время допроса женщина призналась в сокрытии тела.

- Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Оно было спрятано в большую сумку.

Что же именно стало причиной смерти мальчика, пока не известно. Добавим, что сама женщина-опекун была на хорошем счету. И порой даже давала интервью на телевидении, где рассказывала о своей семье – у нее было трое своих детей и трое приемных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о Веронике Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Следователи заподозрили опекуна в убийстве 6-летнего мальчика из Екатеринбурга после того, как опросили ее дочерей (Подробнее)