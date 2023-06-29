«Сестра не любила брата»: как жила семья, скрывшая смерть 6-летнего Далера

На четвертый день поисков Далера нашли мертвым в гараже неподалеку от его дома

В Екатеринбурге продолжается расследование гибели 6-летнего Далера. Мальчик воспитывался в семье 34-летней Вероники Наумовой. 26 июня женщина сообщила о пропаже ребенка, а после трех дней масштабных поисков его тело нашли в одном из гаражей неподалеку от дома. Как рассказали в Следственном комитете, Далер умер еще несколько месяцев назад, а Вероника все это время скрывала факт смерти.

Мальчика трое суток искали 1500 волонтеров и правоохранителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕТИ ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ»

Шестилетний мальчик попал в семью к Веронике больше трех лет назад. Вероника Наумова взяла его в семью вынужденно, так как хотела стать опекуном его 15-летней сестры, но детей нельзя было разделять.

- Биологическую мать ребят лишили родительских прав. Далера забрали в дом малютки, а сестру в детский дом, - поясняет «КП-Екатеринбург» директор школы, в которой работала Вероника Наумова.

Всего у женщины было шестеро детей: трое родных и трое приемных. Муж Вероники служил в зоне СВО, но вернется оттуда 30 июня для допроса у следователей.

Мужа Вероники вернут из зоны СВО для допроса. Фото: соцсети

Почти все дети Вероники и Александра ходили в частную школу «Лукоморье». Туда же восемь месяцев назад устроилась и сама женщина.

- Ее все ученики очень любили, доверяли ей секреты, постоянно в гости к ней просились и приезжали, мои дети в том числе. Она очень хороший и добрый человек, - рассказывают о женщине в школе.

А вот самого Далера директор школы видела последний раз только в сентябре 2022 года.

Тело мальчика нашли спрятанным в гараже в спортивной сумке Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЫЛИ СТРАННОСТИ В ПОВЕДЕНИИ

Сама Вероника рассказывала, что Далер имел особенности в поведении, из-за которых семья хотела от него отказаться.

- Он разговаривал с воображаемым другом. Был непослушным. Однажды едва не убил свою младшую сестренку. Начал душить подушкой, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова.

При этом племянник мужа Вероники заявил, что мальчик подвергался в семье жестоким пыткам. По его словам, она запирала ребенка в подвале, морила голодом, за провинности била и даже шокером.

По словам директора школы, в котором работала опекун Далера, его не любила старшая сестра. Фото: УМВД

- Она поднимала его за шею и душила. После этого наступали моменты потери сознания, тремор, как будто у мальчика припадок. Вероника заставляла это записывать на видео, чтобы показать психиатрам и оформить инвалидность, - рассказал родственник семьи.

Сама же Вероника отрицала сказанное племянником супруга.

- Муж сам разберется со своим племянником. Я считаю, это бабская истерика, что сейчас он будет в соцсетях меня поливает грязью. Я психиатрам ни разу не показывала никакие видео, - отвечает Вероника.

По словам племянника мужа Вероники, над Далером издевались в семье Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МОГ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Вечером 28 июня Веронику Наумову задержали под подозрением в убийстве. Во время допроса женщина призналась в сокрытии тела 6-летнего Далера. Ребенка нашли в гараже на Вторчермете сотрудники полиции утром 29 июня. Тело было спрятано в спортивную сумку.

Веронику Наумову задержали вечером 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она полгода нам врала. Все время жаловалась на Далера, говорила какой он непослушный и что все время сбегает, - рассказывает директор школы «Лукоморье». - Но я все равно не верю, что это Вероника что-то сделала. Мне кажется, могла быть причастна старшая сестра Далера. Она не любила брата своего. Мог быть и несчастный случай, а Вероника скрывала это несколько месяцев, потому что боялась, что приемную дочь заберут. Она к ней была очень привязана, как и ко всем детям.

Екатеринбуржцы приносят к дому цветы и игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре года назад Вероника Наумова прошла школу приемных родителей. Напомним, у женщины осталось пятеро детей, двое из которых приемные. Их вечером 28 июня забрали органы опеки. О том, что их ждет «КП-Екатеринбург» рассказала председатель родительского комитета по Свердловской области Людмила Золотницкая.

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