«Она – скандальная мамаша»: знакомые рассказали об опекуне убитого 6-летнего мальчика Веронике Наумовой

По словам знакомых, женщина устраивала конфликты в родительских чатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трое суток искали шестилетнего ребенка. Как рассказывала его опекун Вероника Наумова, с заявлением о пропаже мальчика в полицию обратилась именно она. Это произошло 26 июня. Мальчика три дня искали полиция и волонтеры, а СК завел уголовное дело об убийстве малолетнего.

«РОДИТЕЛИ У НЕЕ ХОРОШИЕ»

Утром 29 июня стало известно, что мальчик мертв. Его тело нашли в хозяйственной сумке в гараже на улице Симферопольской. По подозрению в убийстве опекаемого ребенка задержали его опекуна Веронику Наумову.

Всего в семье воспитывалось шестеро детей. Трое из них для Вероники были родными, а еще трое – опекаемые. В случае, если следователи докажут вину женщины, то всех детей будут изымать из семьи.

Тело ребенка нашли в гараже. Фото: соцсети

Знакомые Вероники, узнав о случившемся, также были в шоке. По их мнению, Вероника любила провоцировать конфликты на пустом месте. В Екатеринбурге они живут в течение последних нескольких лет. На Урал семья перебралась из Сибири.

Мы поговорили с девушкой, которая училась с Вероникой Наумовой в одной школе.

- Их семья жила в Новокузнецке. В школе с Вероникой особо никто не дружил. Да и в принципе подруг у нее не было. Она была склочной. Эта девочка всегда жила в своем мире. Мы с подружками думали, что у нее не все в порядке с головой. Она придумывала ситуации, которых не было, постоянно врала. Пыталась ссорить между собой девочек. Насколько я помню, с родителями у Вероники были не очень теплые отношения. Хотя мама и папа у нее хорошие. Еще у Вероники есть младший брат, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Новокузнецка Екатерина.

Во дворе жители устроили стихийный мемориал и принесли игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

У екатеринбурженки Юлии дети ходили в тот же детский садик, что и дети Вероники.

- Она – скандальная мамаша. Выносила мозг всем, кому могла. Она была вечно недовольна организацией мероприятий. Устраивала истерики, когда были сборы на подарки своим же деткам. Для нее сумма в 200 рублей уже вызывала гнев. Одолевала всех родителей. Как она могла работать в садике, если у нее дома шесть детей, еще и посещать бьюти-процедуры? Она уверяла, что один из ее детей болен психически. Мужа у нее забрали на спецоперацию еще в феврале. Но она хотела его оставить здесь. Ходила в военкомат и ныла, что он вообще-то многодетный отец и имеет право на отсрочку, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая опекунши Юлия.

ОТЦА ВЕРНУТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

С главой семьи будет работать Следственный комитет. О муже Вероники известно, что он был мобилизован, но сейчас его планируют возвращать в Екатеринбург. Об этом «КП» рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее родственники опекунов рассказывали, что с шестилетним ребенком Вероника Наумова обращалась жестоко. Она, как уверяет племянник, Вероника могла лишать его еды и наказывать сидением в подвале.

Двоюродный брат погибшего мальчика рассказывал «КП-Екатеринбург», что ребенка изъяли от биологической матери после того, как отец мальчика оказался в тюрьме.

- Мама у него пьющая была. Из-за этого ПДН забрал детей. Последний раз виделся с ним, когда ему 10 месяцев было. Он уже мог ходить. Все в шоке с того, что произошло. Я чувствую какую-то вину, что за пять лет не смог увидеться с ним, - рассказывал Шамсиддин Бобиев.

Ранее, опекун шестилетнего мальчика во время допроса СК назвала свое задержание несправедливым.

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