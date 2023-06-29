Стало известно, почему органы опеки полгода не знали о пропаже 6-летнего мальчика, найденного мертвым

К дому, где жил мальчик, люди несут цветы и игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге официально завершены поиски 6-летнего Далера, которого искали по всему городу в течение трех суток. Тело мальчика было найдено утром 29 июня в спортивной сумке в гараже, находящемся в 320 метрах от дома. Гараж принадлежал приемной семье, в которой жил Далер.

Позже стало известно, что ребенок погиб еще несколько месяцев назад, все это время опекуну мальчика Веронике Наумовой удавалось скрывать этот факт от органов опеки.

Однако утром 26 июня женщина сама сообщила в дежурную часть отдела полиции №12 о пропаже ребенка. Это случилось в тот самый день, когда в дом должна была прийти очередная проверка.

- В связи с изложенным, руководством Следственного комитета по Свердловской области дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Все обстоятельства смерти ребенка тщательно устанавливаются, - заявляли в СУ СКР по Свердловской области.

Ребенка искали в Екатеринбурге трое суток. Фото: "ЛизаАлерт"

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая рассказала «КП-Екатеринбург», почему сотрудники органов опеки могли не замечать отсутствие мальчика в семье столь продолжительное время.

- Пока трудно установить, в какой момент конкретно ребенок умер. Скажем так: с декабря никто его не видел, он не посещал дошкольное учреждение. Есть правила проведения проверок контроля за семьями опекаемых. Согласно правилам, спустя год жизни ребенка в приемной семье, один раз в полгода органы опеки должны выезжать к ребенку. Я думаю, что как раз за эти полгода, которые ребенка никто не видел, плановых проверок не было, - утверждает Людмила Золотницкая.

По ее словам, сотрудники обязаны выезжать при проверках лично к семье, чтобы посмотреть на ребенка, оценить его здоровье, как эмоциональное, так и физическое, посмотреть, как он выглядит и в каких условиях живет. При этом, органы имеют право проводит и внеплановые проверки.

- Если органы опеки нарушили регламенты и отнеслись к ситуации легкомысленно и непрофессионально, если были сигналы о том, что в данной семье жизнь ребенка подвергается опасности, то тогда не нужно было ждать полгода, а сразу выезжать к семье, вплоть до того, чтобы отправить его на медосмотр. Например в том случае, если были получены сигналы, что ребенка бьют. Не посмотрели на ребенка, не поговорили с психологом, а потом выясняется, что ребенок пропал, это значит, что его оставили в опасности. Следствие даст оценку, - прокомментировала глава регионального родительского комитета.

Поисками занимались в поисковых отрядах, в полиции и СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

У опекуна погибшего мальчика осталось пятеро детей, трое из которых родные. Сейчас их изъяли из семьи, а Вероника Наумова задержана по уголовному делу об убийстве. По словам Людмилы Золотницкой, опекаемых детей в любом случае изымут у семьи.

Их судьба будет зависеть от того, что выяснится во время следствия. Если выяснится, что ребенок погиб из-за несчастного случая, то родителей возьмут на учет, их регулярно будут проверять органы опеки, но родных детей оставят. Если будет доказано, что произошло убийство, то заберут и родных детей.

До этого «КП-Екатеринбург» поговорила с племянником мужа Вероники Наумовой. Он жил под одной крышей с женщиной на протяжении 6 лет. В том числе и в период, когда там воспитывался Далер Б. Даниил рассказал о жутких пытках, которым Вероника подвергала мальчика. Она обливала его кипятком и холодной водой, била электрошокером и закрывала в подвале. Насилие вызывало у мальчика приступы, сопровождавшиеся тремором. Женщина записывала их на телефон, якобы для того, чтобы показать врачам. Таким способом она хотела доказать, что у мальчика есть психическое расстройство. Это было нужно, чтобы получать за него пособие.

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