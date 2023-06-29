Появилось видео с места, где прятали труп 6-летнего Далера из Екатеринбурга

От места, где жил мальчик, до гаража всего лишь несколько сотен метров. Фото: Google-карты

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео с места, где скрывали труп 6-летнего Далера. Он находится в гараже всего лишь в 320 метрах от дома, где жил ребенок.

Напомним, 26 июня стало известно о том, что в Екатеринбурге пропал 6-летний Далер Б. поиски длились несколько дней. На четвертый день поисков стало известно, что мальчик погиб. В причастности к его смерти подозревают опекуна Веронику Наумову.

Женщине 34 года. У нее трое родных детей и трое приемных. Вероника рассказывала корреспонденту «КП-Екатеринбург», что работает воспитателем в детском саду.

Как рассказали в СК, гибель мальчика произошла несколько месяцев назад. Тело ребенка прятали в сумке в гараже.