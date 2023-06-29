Стало известно, почему биологическую мать 6-летнего Далера лишили родительских прав

Трое суток мальчика искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне очень тяжело. Не до разговоров. Все же Далер мой родной сын. Он погиб, - так начинает свой разговор с «КП-Екатеринбург» биологическая мама погибшего 6-летнего мальчика Ольга Округина.

Новость о гибели Далера Б. шокировала весь Екатеринбург. Стала она и настоящим потрясением и для Ольги Округиной.

Идет уже седьмой год с момента, когда ее лишили родительских прав на 6-летнего Далера и 13-летнюю Дашу. До недавнего времени брат с сестрой жили в семье опекунов – Вероники Наумовой и ее мужа Александра. Но накануне очередного визита опеки мальчик бесследно пропал. Это произошло утром 26 июня.

Родная мама мальчика попала в трудную жизненную ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое суток ребенка искали правоохранители и волонтеры. Всего в поисках участвовали 1500 человек. Тело малыша нашли лишь утром 29 июня - в металлическом гараже на улице Симферопольской. Тело мальчика лежало в сумке. Теперь опекуншу подозревают в убийстве Далера.

37-летняя биологическая мать погибшего мальчика живет в Верхних Сергах. Далер и Дарья - от разных отцов.

- С Вероникой я не была знакома. Как Далер попал к ним в семью, я сказать не могу, - говорит Ольга.

Стоит заметить, что, со слов Вероники Наумовой, она привозила детей к биологической маме на Пасху.

Родительских прав биологическая мама лишилась после того, как не смогла самостоятельно содержать детей. Отец Далера отбывал наказание в колонии. 8 октября 2018 года его осудили за разбой.

Накануне опекун Вероника Наумова была задержана и является подозреваемой по делу (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего»). У женщины осталось пятеро детей, из которых двое – опекаемые. Всех ребят забрали сотрудники опеки. Отец детей был мобилизован, но срочно вернется в Екатеринбург. В отношении отца-опекуна также будут вестись следственные действия.

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