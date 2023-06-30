Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК взял на свой контроль расследование гибели шестилетнего Далера. Александр Бастыкин поручил доложить о результат дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. оперативно доложить о первоначальных результатах расследования. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 30 июня опекуншу шестилетнего мальчика арестовали до 26 августа. В Чкаловском районном суде выбрали меру пресечения для Вероники Наумовой.

- Арест 1 месяц 29 суток - по 26 августа 2023 года, - объявила судья.

Решение Вероника Наумова выслушивала спокойно. Ранее во время допроса она называла свое задержание несправедливым.

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