Прокуратура проверяет детский сад и больницу, где игнорировали пропажу 6-летнего мальчика, которого нашли погибшим

Мальчика нашли в гараже 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района проверяет детский сад, в который ходил погибший 6-летний Далер, а также больницу. Как говорят в пресс-службе, в детском саду игнорировали регулярные пропуски ребенка с января 2023 года, а на телесные повреждения никто не реагировал должным образом.

Из отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 истребованы личные дела всех детей, взятых под опеку Вероникой Наумовой, которая помимо Далера, воспитывала еще пятерых детей, трое – родные.

Опрошены и сотрудники органа опеки на предмет проверки условий проживания и отношений с опекунами.

- По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка законности действий должностных лиц органа опеки, сотрудников дошкольного и медицинских учреждений, приняты меры прокурорского реагирования, - уточняют в пресс-службе прокуратуры.

30 июня суд Чкаловского района Екатеринбурга изберет меру пресечения Веронике Наумовой, которой предъявили обвинение в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), в мошенничество (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

Напомним, мальчика искали трое суток. В итоге, тело ребенка нашли в гараже, оно было спрятано в спортивную сумку.

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