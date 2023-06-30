«Кости не повреждены»: источник раскрыл подробности гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Источник рассказал о результатах экспертизы ребенка. Фото: соцсети

Весь Екатеринбург оказался шокирован новостью о гибели 6-летнего Далера Б. Напомним, погибший мальчик до момента смерти находился в приемной семье. Всего в ней воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. Опекун мальчика Вероника Наумова заявила об исчезновении ребенка 26 июня. С тех пор мальчика на протяжении трех суток искали 1500 человек, а ориентировки с поиском были развешены по всему Екатеринбургу.

Но в ночь на 29 июня сотрудники уголовного розыска обнаружили страшную находку. В гараже, расположенном в 300 метрах от дома на улице Симферопольской, где жил Далер, нашли тело мальчика. Труп был спрятан в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад.

Как мы писали ранее, все это время Вероника Наумова все это время делала вид, что мальчик жив, и даже жаловалась подругам на то, что он якобы плохо себя ведет.

Источник «КП-Екатеринбург» рассказал некоторые подробности дела. В частности, наш собеседник опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что мальчик якобы погиб из-за удара в голову:

- Экспертиза показала, что кости черепа мальчика не повреждены. Пока, согласно данным экспертизы, с уверенностью можно сказать, что смерть ребенка наступила не менее месяца назад. Но со слов свидетелей, Далера не видели с декабря, - рассказал наш собеседник.

Также силовик добавил, что Вероника Наумова сама призналась следователям в том, что у нее есть гараж и сообщила, что труп ребенка находится там.

При этом женщина, по словам нашего собеседника, постоянно меняет свои показания.

Ожидается, что 30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга изберет для 34-летней женщины меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте многодетной матери. Напомним, ей предъявили обвинения по трем статья УК: убийство малолетнего, мошенничество и истязание несовершеннолетнего.

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