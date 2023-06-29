Ранним утром стало известно, что тело мальчика спрятали в гараже Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я считаю, что это несправедливо, - именно таким посчитала свое задержание 34-летняя воспитательница Вероника Наумова, пока что единственная подозреваемая в уголовном деле по факту исчезновения 6-летнего Далера.

Информация о пропаже мальчика появилась утром в понедельник 26 июня. В ориентировках говорилось – Далер ушел в черном комбинезоне. Городское управление полиции подняли по тревоге, к поискам подключились отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв».

Три дня более полутора тысяч жителей Екатеринбурга практически в режиме нон-стоп искали опекаемого мальчика. Надежда найти ребенка живым не угасала до последнего момента. Им стало известие в 07:30 утра 29 июня – «Найден, погиб».

В 2019 году Далера забрала семья Вероники и Александра Фото: соцсети

Все это время мы пристально следили за событиями, развернувшимися на улице Симферопольской. Вот, что известно спустя несколько часов после обнаружения тела.

«ДЕВОЧКИ ЗА МЕНЯ ПЕРЕЖИВАЛИ»

Пока волонтеры и полицейские разбивали поисковые штабы, Вероника Наумова в одночасье стала главным спикером местных СМИ. Женщина в открытую заявила – от Далера планировала отказаться со дня на день. Якобы, мальчик был трудным и больше терпеть это она не могла.

- Год назад он пытался задушить свою старшую сестру. Она спала, а он ее подушкой стал давить. Если бы органы опеки думали, что я плохая мать, то детей бы изъяли. У меня же проверили подвал, телефон изъяли. Переписку читают, наверное. В воскресенье я сказала старшим детям, что хочу отдать Далера. Как они это восприняли? Девочки за меня очень сильно переживали. Переживали, что могут забрать Дашу. Сейчас много «камней» в мой огород. Но дети знают, что я не такая, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова.

Наумовы переехали в Екатеринбург из Новокузнецка Фото: соцсети

В феврале прошлого года она осталась одна с шестью детьми. Ее муж Александр – отправился на СВО. К слову, семейное благополучие Вероника объясняла именно зарплатой супруга.

У Наумовых трое своих детей, а еще троих они взяли под опеку три года назад.

- У мальчиков своя комната, у девочек отдельно. У нас телевизоры везде, приставки, умные колонки. Мы с мужем всегда хотели, чтобы дети жили в комфорте и достатке. Чтобы они знали, к какой жизни нужно стремиться, - добавила Вероника, когда показывала нам свою квартиру.

Далера искал весь Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

А БЫЛ ЛИ КРИМИНАЛ?

На второй день поисков Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поначалу это не вызывало лишних вопросов, для сыщиков это обычная практика. Вечером вторника жилье Наумовых повторно обыскали, после чего Веронику попросили проехать в следственный отдел для дачи показаний.

В это же время становится известно о возможных издевательствах над Далером. Об этом заявил племянник Александра Наумова Даниил.

- Эту квартиру они взяли в ипотеку. Первое время Далер жил в семье нормально, но потом стал подрастать и его поведение испортилось. Он стал гиперактивным, а Вероника с ним не справлялась. Мальчик мог брать еду из холодильника ночью, но опекунша это не одобряла. Еще она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя. В итоге он отождествлял себя с Костей и говорил, что он и есть Костя. И все плохие поступки совершает Костя. Далер ее боялся и выполнял все ее приказы, - рассказал «КП-Екатеринбург» Даниил Игольников.

К дому семьи несут игрушки и цветы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже поздним вечером вторника нам удалось пообщаться с Вероникой после ее допроса. Казалось, что судьба опекаемого ее заботит не так сильно, как слова Даниила в прессе.

- Зачем он такую грязь говорит, мне мои девочки об этом рассказали. Зачем? Это ложь, - возмущалась Вероника. - Я даже полиграф прошла нормально. Меня же отпустили!

А на следующее утро застать Наумову дома уже не получилось. Во время телефонного разговора (последнего на данный момент) Вероника заявила, что ее повторно вызвали на прохождение полиграфа.

Вечером того же дня СКР подтвердил – опекун задержана и уже в статусе подозреваемой. До страшной находки в гараже оставались считанные часы. Минувшую ночь Вероника провела в изоляторе.

«СЛОВНО В КИНО…»

По предварительной версии, Далер скончался еще в декабре. Все это время труп мальчика лежал в спортивной сумке в гараже Наумовых, замотанный в куртки. Серебрянный бокс выделяется на фоне таких же разве что свежей краской. Путь от подъезда до гаража – 290 метров. Именно столько отделяло Наумовых и сестру мальчика от его тела на протяжении полугода.

Волонтеры, участвующие в поисках, хватались за голову, при виде места обнаружения тела.

- Мы же тут ходили два дня! Листовки расклеивали, все заросли прошли, - сказал один из них.

В этом гараже на улице Дорожной нашли труп мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тот факт, что тело нашли именно оперуполномоченные, а не поисковики, наталкивает на определенные мысли. По данным источника "КП-Екатеринбург" сначала показания против Вероники дала одна из ее дочерей. Женщина до последнего отрицала вину. Но, в конце концов, рассказала про гараж. При этом Вероника Наумова до сих пор настаивает, что ее задержали необоснованно. Отрабатывается версия, что ребенок умер в результате несчастного случая. А семья Наумовых испугалась последствий и спрятала тело

Сейчас следствию предстоит выяснить, от чего именно скончался Далер.

- Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что,якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков угро и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии. Более подробные и детальные обстоятельства случившегося представители МВД и СКР сейчас устанавливают, - подытожил пресс-секретарь свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.

Тем временем в СУ СКР по Свердловской области заявили о том, что в отношении органов опеки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Якобы органы опеки все это время формально осуществляли проверки семьи, раз никто не заметил отсутствия ребенка с декабря.

По данным источника «КП-Екатеринбург» очередная проверка должна была пройти 26 июня. В тот же день Вероника Наумова и заявила, что Далер сбежал ночью.

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