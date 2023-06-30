Во двор, где жил 6-летний Далер, горожане приносят цветы и игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 июня, жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которая воспитывает шестерых детей, заявила в полицию об исчезновении одного из опекаемых ребят – 6-летнего мальчика по имени Далер.

Три дня в городе проходили масштабные поиски с участием полиции, сотрудников Следственного комитета, военнослужащих и волонтеров.

В четверг утром сотрудники полиции нашли тело ребенка в одном из гаражей в 300 метрах от дома, где жил мальчик. Рассказываем, что известно о гибели 6-летнего Далера на утро 30 июня 2023 года.

В поисках мальчика участвовало около 1500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ НАШЛИ ТЕЛО 6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Мальчик жил в приемной семье в доме на улице Симферопольской. Примерно в 300 метрах от него проходит улица Дорожная, вдоль которой стоят в ряд металлических гаражей. Идти до них примерно четыре минуты. В одном из них и обнаружили тело мальчика. Сейчас ворота гаража опечатаны сотрудниками правоохранительных органов.

- Тело ребенка было обнаружено 29 июня ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Тело было найдено в гараже Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК И КОГДА ПОГИБ 6-ЛЕТНИЙ ДАЛЕР

Точно не известно. Сейчас эти данные будут выяснять сотрудники Следственного комитета России. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «В», ч.2 ст. 105 УКР РФ). Однако, по предварительным данным, смерть наступила вовсе не в день пропажи мальчика, и человек, опекавший его, мог знать об этом.

- По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно, - уточнил Валерий Горелых. - Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто и ничего не знал о точных обстоятельствах исчезновения ребенка. Однако обмануть сыщиков уголовного розыска и следователей не удалось. Они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии.

Сейчас ворота гаража опечатаны правоохранительными органами Фото: Алексей БУЛАТОВ

По одной из версий, смерть ребенка наступила несколько месяцев назад – еще в декабре. С этого месяца его никто не видел. Он не посетил ни один из концертов, на которые соцслужбы приглашали опекаемых детей.

- Мы всех приглашаем на новогодние елки. Почему этот ребенок не оказался там? Никто не заявил, - отмечает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. - Всех приглашали на концерты в честь 9 Мая. Большое количество детей у нас, в том числе в Чкаловском районе, приходили на концерты коллектива нашего церковного. Почему никто не обратил внимания, что дети из опекаемой семьи не пришли? Поверьте, будет очень жесткий разговор. Попытаемся приложить все силы, чтобы проанализировать ситуацию.

Подозреваемая Вероника воспитывала детей с супругом. Он в последнее время находился в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ В ГИБЕЛИ 6-ЛЕТНЕГО ДАЛЕРА

Следователи задержали 33-летнюю Веронику Наумову. Она взяла мальчика под опеку несколько лет назад. У нее на воспитании было шесть детей. Трое родных, трое – опекаемые. До конца не ясно, в чем именно ее подозревают. Но сотрудники СУ СКР по Свердловской области в четверг, 29 июня, сообщали о том, что «подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана».

На видео допроса, опубликованного следователями, Вероника Наумова назвала свое задержание «несправедливым». Других детей, которых воспитывала Вероника, в среду изъяли из семьи. Глава семейства в последнее время находился на службе в зоне СВО. Его вернут в Екатеринбург для следственных действий.

Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (ч.2, ст.293 УК РФ) в отношении сотрудников органов опеки, которые должны были следить за тем, в каких условиях воспитывается мальчик.

- Факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. И в тоже время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. - Как полагает следствие, это позволило продолжительное время скрывать произошедшую смерть ребенка.

По предварительным данным, мальчик погиб еще несколько месяцев назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОПЕКУНШЕ ВЕРОНИКЕ НАУМОВОЙ

Она с мужем воспитывала шесть детей. Трое были ее родные. Еще троих они взяли под опеку. В последнее время она воспитывала детей одна, так как супруг уехал на службу в зону СВО.

По словам знакомых Вероники, ее семья живет в Екатеринбурге несколько лет – сюда они переехали из Новокузнецка.

- Она – скандальная мамаша. Выносила мозг всем, кому могла, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия, чьи дети ходили в тот же детский садик, что и дети Вероники. – Устраивала истерики, когда были сборы на подарки своим же деткам. Сумма в 200 рублей уже вызывала гнев. Уверяла, что один из ее детей болен психически.

ГДЕ НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ 6-ЛЕТНЕГО ДАЛЕРА

По словам Шамсиддина Бобиева, двоюродного брата погибшего, Далера еще в младенчестве забрали у родителей. Его отец был лишен свободы, а мать злоупотребляла алкоголем. Сам Шамсиддин признался, что не видел мальчика около пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она – скандальная мамаша»: знакомые рассказали об опекуне убитого 6-летнего мальчика Веронике Наумовой

Знакомые рассказали о подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика Веронике Наумовой (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников опеки из-за гибели 6-летнего Далера

Масштабные поиски мальчика проходили с 26 июня. Тело ребенка обнаружили в гараже рядом с домом в четверг 29 июня (подробнее)

Что известно о Веронике Наумовой, подозреваемой в убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Следователи заподозрили опекуна в убийстве 6-летнего мальчика из Екатеринбурга после того, как опросили ее дочерей (подробнее)

Спрятали труп в сумку: раскрыты подробности смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

СК опубликовал детали гибели 6-летнего мальчика, которого искал весь Екатеринбург (подробнее)

Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли мертвым

Накануне вечером была задержана опекун ребенка (подробнее)

В полиции показали место, где было спрятано тело убитого мальчика из Екатеринбурга

Сотрудники уголовного розыска обнаружили труп утром, 29 июня (подробнее)