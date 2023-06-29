Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников опеки из-за гибели 6-летнего Далера

По предварительной информации, ребенок погиб еще несколько месяцев назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

По делу о гибели 6-летнего Далера, масштабные поиски которого проходили с 26 июня, возбуждено еще одно уголовное дело. Обвиняемыми по нему могут стать сотрудники органов опеки, которые должны были проверять, в каких условиях воспитывается мальчик.

Далера несколько лет назад взяли под опеку 33-летняя Вероника Наумова с супругом. В понедельник женщина заявила об исчезновении ребенка. В четверг утром сотрудники полиции нашли тело мальчика в металлическом гараже неподалеку от их дома. Веронику задержали.

- По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.2, ст.293 УК РФ). Сейчас следователи выясняют, как действовали сотрудники соцслужб, обязанные проверять состояние ребенка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «В», ч.2 ст. 105 УКР РФ). Свое задержание женщина-опекун назвала «несправедливым». По неофициальным данным, мальчик умер еще несколько месяцев назад – в декабре.

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