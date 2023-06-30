В 13.45 обвиняемую привезли к зданию суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу о гибели 6-летнего Далера. В понедельник, 26 июня, учитель географии Вероника Наумова, взявшая опеку над ним, заявила в полицию, что мальчик куда-то убежал.

Спустя три дня сотрудники полиции нашли тело ребенка в сумке в гараже, которым пользовалась семья опекунши. Выяснилось, что мальчик умер еще несколько месяцев назад, предположительно в декабре. После этого Веронику задержали. Ей предъявили обвинения по трем статья УК: убийство малолетнего, мошенничество и истязание несовершеннолетнего.

Веронику Наумову обвиняют в убийстве малолетнего, мошенничестве и истязании несовершеннолетнего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 июня, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга ей должны избрать меру пресечения.

В 13.45 Веронику привезли к зданию суда на автозаке. Из него она выходила в наручниках. На ней были белые ботинки, черные штаны и черная футболка. Выглядела она спокойно.

- Зачем ты ребенка убила? - крикнул ей кто-то из мужчин, собравшихся у здания суда.

Неравнодушные граждане пришли к Чкаловскому районному суду с листовками, на которых было написано требование наказать виновных в смерти мальчика.

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