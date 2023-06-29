Детский омбудсмен Мороков впервые прокомментировал гибель шестилетнего Далера

Уполномоченный по правам ребенка назвал ситуацию Далера показательной. Фото: УМВД

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков прокомментировал гибель шестилетнего Далера Б. Детский омбудсмен призвал людей не оставаться безучастными. Обращение размещено на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка.

Игорь Мороков предположил, что причинами такого печального исхода могли стать отсутствие тепла от приемных родителей и их жестокие методы воспитания. Также омбудсмен отметил, что дети семьи находятся в педагогической запущенности, на исправление которой требовалось немало времени.

- В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу, - отметил Игорь Мороков.

Уполномоченный по правам ребенка назвал ситуацию Далера показательной. А саму историю не допустимой с разных сторон: и со стороны органов, и со стороны семьи, и со стороны случайных очевидцев.

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