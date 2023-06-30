«Чужих детей не бывает»: горожане устроили стихийный митинг у суда, куда привезли опекуншу 6-летнего Далера

К зданию суда пришли активисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге расследуют дело об убийстве 6-летнего Далера. Мальчика искали трое суток. В поисках были задействованы более 1500 тысяч человек. 29 июня 2023 сотрудники полиции нашли тело Далера в гараже в 300 метрах от дома, где жила его семья. Ребенок был спрятан в спортивную сумку. По данным источника «КП-Екатеринбург» на место указала его опекун Вероника Наумова, которую задержали вечером 28 июня 2023.

Всего у Вероники было шестеро детей: трое родных и трое приемных (включая Далера). 34-летней женщине предъявили обвинения по нескольким статьям УК РФ: в убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничестве (159 статья УК РФ) и истязании несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

Веронику Наумову доставили в суд 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 30 июня женщину доставили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, чтобы избрать ей меру пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. Тем временем к зданию суда прибыли не только родственники Далера, свидетели, но и неравнодушные активисты, многие из которых лично принимали участие в поисках мальчика.

Веронику Наумову, которая приехала на заседание в автозаке, с укладкой и макияжем, но в наручниках, встретили буйными выкриками и провокационными вопросами.

- Зачем ты ребенка убила? – послышался в толпе мужской голос.

На само заседание посторонних не пустили. Неравнодушным горожанам пришлось ждать завершения на улице. Спустя время людей стало больше, многие из них в руках держали плакаты с разными лозунгами: «Чужих детей не бывает», «Малыш, прости нас», «Наказать всех виновных» и подобные.

- Я занималась поисками мальчика в составе поискового отряда. Мне не все равно. Я хочу, чтобы эту женщину наказали по всей строгости закона, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из пикетчиц.

Спустя почти два часа из здания суда Веронику Наумову сотрудники полиции вывели обратно к автозаку. В этот момент толпа взорвалась:

- Далер! Далер! Далер! – скандировала толпа.

Были и те, кто выкрикивал угрозы в отношении Вероники Наумовой, но сама она ни разу не повернулась в сторону недоброжелателей, не ответила ни на одно обвинение.

Суд избрал меру пресечения. До 26 августа 2023 года Вероника Наумова пробудет под арестом - в СИЗО.

- Имеются основания полагать, что обвиняемая скроется от органов предварительного следствия и суда, либо организует попытку оказать давление на несовершеннолетних свидетелей, - прокомментировала после заседания представитель Прокуратуры Свердловской области. - Прокуратура согласилась с ходатайством следствия. Заключение под стражу является единственной эффективной мерой пресечения, которая позволит собрать и закрепить доказательства по уголовному делу.

По данным источника «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова каждый месяц получала на содержание ребенка по 11 тысяч рублей. Получается, что за несколько месяцев, которые опекунша скрывала его смерть от органов опеки, она могла получить около 66 тысяч рублей, однако точный месяц, в который Далера не стало, пока не установлен.

Кроме того, племянник мужа Вероники обвинил ее в регулярных истязаниях ребенка. По его словам, она могла держать мальчика в подвале, обливать слишком холодной или слишком горячей водой.

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