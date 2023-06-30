Опекун скрывала смерть Далера из-за 11 тысяч рублей в месяц

Вероника Наумова работала учительницей географии в частной школе. Фото: Алексей Булатов/"КП", соцсети

В Екатеринбурге продолжается расследование гибели 6-летнего Далера Б. В деле всплывают все новые детали, некоторые из них стали известны «КП-Екатеринбург».

Напомним, погибший мальчик до момента смерти находился в приемной семье. Всего в ней воспитывалось шестеро детей, трое из которых – приемные. Опекун мальчика Вероника Наумова заявила об исчезновении ребенка 26 июня. С тех пор Далера на протяжении трех суток искали более 1500 человек. К сожалению, они закончились трагически. В ночь на 29 июня силовики сделали страшную находку. В гараже, расположенном в 300 метрах от дома на улице Симферопольской, где жил Далер, нашли тело мальчика. Труп был спрятан в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, свидетели не видели ребенка с декабря. При этом женщина исправно получала пособие за Далера.

- На мальчика начислялось по 11 тысяч в месяц. Всего за полгода обвиняемая получила 66 тысяч рублей, - рассказал инсайдер.

Напомним, Веронике Наумовой предъявили обвинения сразу по трем уголовным статьям: мошенничество (159 статья УК РФ), истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ) и убийство малолетнего (105 статья УК РФ).

В СУ СКР подтвердили, что Наумову подозревают в махинациях с выплатами, но суммы не называют.

- Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в органы правоохраны и опеку, умышленно из корысти получала выплаты, - заявили в региональном СК.

В ведомстве добавили, что Веронике Наумовой грозит до 20 лет колонии.

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