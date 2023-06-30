Призывы дать пожизненный срок и слезы обвиняемой: самые яркие моменты с суда над опекуншей погибшего 6-летнего мальчика

Веронику арестовали 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Чкаловском районном суде в пятницу, 30 июня выбирали меру пресечения для 34-летней Вероники Наумовой. Именно ее обвиняют в причастности к гибели 6-летнего Далера Б.

Напомним, погибший мальчик до момента гибели находился в приемной семье, в которой всего воспитывалось шестеро детей. Трое из них были приемные. Среди них Далер и его 13-летняя сестра.

26 июня опекун мальчика Вероника Наумова, работающая учительницей географии в частной школе, заявила об исчезновении ребенка. С тех пор полиция, волонтеры и МЧС начали активные поиски ребенка. Всего в них принимало участие более 1500 человек. В разгар поисков Следственный комитет дважды проверял Веронику Наумову на полиграфе. Однако информация о ее причастности к исчезновению мальчика на тот момент не нашла своего подтверждения.

Пока ребенка искали, его опекун давала комментарии для прессы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТПРАВИЛИ В СИЗО НА ДВА МЕСЯЦА

В ночь на 29 июня оперативники уголовного розыска сделали страшную находку. В гараже, расположенном в 300 метрах от дома на улице Симферопольской, где жил 6-летний мальчик, нашли его тело. Труп был спрятан в сумку. По данным СК, Далер скончался несколько месяцев назад. По версии следствия, Наумова скрывала факт его гибели и получала за это денежное пособие. Как уточнил источник «КП-Екатеринбург», за полгода женщина получила за погибшего мальчика 66 тысяч рублей.

Женщине предъявили обвинения по трем статьям: мошенничество (159 статья УК РФ), истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ) и убийство малолетнего (105 статья УК РФ). Веронике Наумовой грозит до 20 лет колонии.

Следственный комитет ходатайствовал об аресте обвиняемой. Суд согласился с доводами следователей и отправил 34-летнюю Веронику Наумову под стражу до 26 августа.

В зале суда обвиняемая разрыдалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

У ЗДАНИЯ СУДА УСТРОИЛИ СТИХИЙНЫЙ МИТИНГ

Новость о трагической гибели Далера настолько шокировало жителей Екатеринбурга, что накануне они устроили вечер памяти. На нем собралось около 1000 человек.

Часть этих людей пришла 30 июня к зданию Чкаловского районного суда, где избирали меру пресечения для Вероники Наумовой. Их было более 20 человек. В руках манифестанты держали плакаты с лозунгами. В них были призывы приговорить женщину к пожизненному сроку.

- Я занималась поисками мальчика в составе поискового отряда. Мне не все равно. Я хочу, чтобы эту женщину наказали по всей строгости закона, - рассказала одна из пикетчиц.

У суда устроили стихийный митинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЫДАЛА ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Фотографу «КП-Екатеринбург» удалось запечатлеть, как Веронику Наумову выводили из автозака. К этому моменту женщина почти двое суток находилась в изоляторе. При этом, судя по фото, выглядела она ухоженно: волосы были расчесаны, а на лице виднелся макияж.

- Зачем мальчика убила? – крикнули Веронике Наумовой в момент, когда ее выводили из автозака.

Ответа на этот вопрос не последовало.

Поскольку уголовное дело связано с гибелью малолетнего, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Однако даже сквозь закрытую дверь можно было услышать всхлипывания Вероники и ее слова о невиновности.

Среди тех, кто пришел на заседание, был и двоюродный брат Далера по имени Шамсиддин. Он является племянником родного отца Далера.

Отец мальчика в 2018-м году был осужден на 7 лет за разбой в составе организованной группы, а мать Далера лишили родительских прав. Из-за этого мальчик и оказался в детском доме.

Шамсиддин является двоюродным братом погибшего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шамсиддин рассказал, что Вероника долгое время присылала настоящему отцу мальчика фотографии и уверяла, что с ребенком все в порядке.

- Отец Далера должен был выйти по УДО, но прокурор возражал, поэтому ждут апелляцию, - прокомментировал Шамсиддин. - Он хочет, чтобы ему дали возможность поучаствовать в похоронах.

МЕНЯЕТ ПОКАЗАНИЯ

Пока официально информацию о ходе расследовании в СК не разглашают. Источник «КП» поделился некоторыми деталями расследования. Он рассказал, что на черепе мальчика не обнаружили переломов. Также он сообщил, что Вероника Наумова постоянно меняет показания, а за полгода учительница получила на убитого ребенка пособий на 66 тысяч рублей.

Стоит заметить, что знакомые женщины уличали учительницу географии во лжи. Например, она жаловалась на Далера в течение нескольких последних месяцев. При этом ребенок на тот момент уже был мертв.

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