На службу в память о погибшем 6-летнем Далере собрались сотни жителей Екатеринбурга

Служба началась в 21.00 на улице Симферопольской
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Печальный итог дня - 6-летнего Далера, которого с понедельника искали 1500 человек, нашли мертвым. Его тело лежало в сумке в гараже в 300 метрах от дома, в котором он жил. Женщина, которая взяла опеку над ним, задержана. По предварительной информации, мальчик умер еще в декабре.
На службу в память о мальчике пришли сотни людей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Когда стало известно о том, что ребенок погиб, во двор его дома на улице Симферопольской десятки горожан стали приносить цветы и детские игрушки.
А вечером у Воинского храма в честь архангела Гавриила на улице Симферопольской прошла служба в память о мальчике.
Многие принесли детские игрушки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К 21:00 у храма Архангела Гавриила уже не протолкнуться. Люди стоят в очереди в цветочный магазин, где покупают мягкие игрушки и цветы в память о мальчике. Возле храма дежурят сотрудники ГИБДД.
- Призываю сейчас всех помолиться об упокоении его души. Потому что это сейчас очень важно нам и ему, - обратился к народу батюшка.
После этих слов началась молитва. Многие не смогли сдержать слез. Люди зажигают церковные свечи, среди пришедших есть и те, кто пришёл к храму с плакатами «Чужих детей нет.
С каждой минутой людей становилось все больше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время молитвы одной девочке стало плохо, но паники удалось избежать. Неравнодушные оперативно дали воду, нашатырь, вскоре девочку вынесли из толпы, помощь оказали прибывшие медики.
Прощание с Далером у храма заканчивается минутой молчания, люди понесли к храму цветы, игрушки, ставят свечи. Толпа двинулась к дому, где во дворе ещё днём появился стихийный мемориал. Возле мягких игрушек, прямо на земле горожане оставляют свечи, кругом немая тишина.
Многие не могли сдержать слез
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- У меня нет никаких слов, только эмоции. Я была волонтёром, все трое суток, без остановки мы искали мальчишку, я обклеила всю машину, у меня не было сил ни на что, кроме поисков. Сегодня меня на работе даже не трогали. Была только надежда на то, что с ним всё в порядке, а тут такой удар, - едва сдерживая слезы рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница, сжимая в руке мягкую игрушку.
Напомним, опекун погибшего мальчика Вероника Наумова заявила о его пропаже 26 июня. Однако выяснилось, что его не было в живых несколько месяцев.
Сейчас женщина задержана по уголовному делу об убийстве. Остальных пятерых детей из семьи изъяли.
Люди приходили целыми семьями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После службы у дома Далера зажгли свечи в память о мальчике
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К стихийному мемориалу во дворе дома мальчика принесли игрушки и цветы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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