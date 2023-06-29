На службу в память о погибшем 6-летнем Далере собрались сотни жителей Екатеринбурга

Служба началась в 21.00 на улице Симферопольской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальный итог дня - 6-летнего Далера, которого с понедельника искали 1500 человек, нашли мертвым. Его тело лежало в сумке в гараже в 300 метрах от дома, в котором он жил. Женщина, которая взяла опеку над ним, задержана. По предварительной информации, мальчик умер еще в декабре.

На службу в память о мальчике пришли сотни людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда стало известно о том, что ребенок погиб, во двор его дома на улице Симферопольской десятки горожан стали приносить цветы и детские игрушки.

А вечером у Воинского храма в честь архангела Гавриила на улице Симферопольской прошла служба в память о мальчике.

Многие принесли детские игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 21:00 у храма Архангела Гавриила уже не протолкнуться. Люди стоят в очереди в цветочный магазин, где покупают мягкие игрушки и цветы в память о мальчике. Возле храма дежурят сотрудники ГИБДД.

- Призываю сейчас всех помолиться об упокоении его души. Потому что это сейчас очень важно нам и ему, - обратился к народу батюшка.

После этих слов началась молитва. Многие не смогли сдержать слез. Люди зажигают церковные свечи, среди пришедших есть и те, кто пришёл к храму с плакатами «Чужих детей нет.

С каждой минутой людей становилось все больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время молитвы одной девочке стало плохо, но паники удалось избежать. Неравнодушные оперативно дали воду, нашатырь, вскоре девочку вынесли из толпы, помощь оказали прибывшие медики.

Прощание с Далером у храма заканчивается минутой молчания, люди понесли к храму цветы, игрушки, ставят свечи. Толпа двинулась к дому, где во дворе ещё днём появился стихийный мемориал. Возле мягких игрушек, прямо на земле горожане оставляют свечи, кругом немая тишина.

Многие не могли сдержать слез Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня нет никаких слов, только эмоции. Я была волонтёром, все трое суток, без остановки мы искали мальчишку, я обклеила всю машину, у меня не было сил ни на что, кроме поисков. Сегодня меня на работе даже не трогали. Была только надежда на то, что с ним всё в порядке, а тут такой удар, - едва сдерживая слезы рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница, сжимая в руке мягкую игрушку.

Напомним, опекун погибшего мальчика Вероника Наумова заявила о его пропаже 26 июня. Однако выяснилось, что его не было в живых несколько месяцев.

Сейчас женщина задержана по уголовному делу об убийстве. Остальных пятерых детей из семьи изъяли.

Люди приходили целыми семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

После службы у дома Далера зажгли свечи в память о мальчике Фото: Алексей БУЛАТОВ

К стихийному мемориалу во дворе дома мальчика принесли игрушки и цветы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жаловалась, что сын сбегает, а он уже был мертв»: опекуншу 6-летнего Далера уличили в подлой лжи

Опекунша погибшего 6-летнего Далера полгода скрывала его смерть и жаловалась на плохое поведение (Подробнее)

«Полгода молчала о теле приемного сына в сумке»: горькая правда об убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трагически завершились поиски пропавшего Далера (Подробнее)

Стало известно, почему биологическую мать 6-летнего Далера лишили родительских прав

Биологическая мать погибшего Далера лишилась родительских прав на детей почти шесть лет назад (Подробнее)