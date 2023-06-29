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Общество29 июня 2023 16:36

На службу в память о погибшем 6-летнем Далере собрались сотни жителей Екатеринбурга

Она прошла у храма рядом с домом, где жил мальчик
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Служба началась в 21.00 на улице Симферопольской

Служба началась в 21.00 на улице Симферопольской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальный итог дня - 6-летнего Далера, которого с понедельника искали 1500 человек, нашли мертвым. Его тело лежало в сумке в гараже в 300 метрах от дома, в котором он жил. Женщина, которая взяла опеку над ним, задержана. По предварительной информации, мальчик умер еще в декабре.

На службу в память о мальчике пришли сотни людей

На службу в память о мальчике пришли сотни людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда стало известно о том, что ребенок погиб, во двор его дома на улице Симферопольской десятки горожан стали приносить цветы и детские игрушки.

А вечером у Воинского храма в честь архангела Гавриила на улице Симферопольской прошла служба в память о мальчике.

Многие принесли детские игрушки

Многие принесли детские игрушки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 21:00 у храма Архангела Гавриила уже не протолкнуться. Люди стоят в очереди в цветочный магазин, где покупают мягкие игрушки и цветы в память о мальчике. Возле храма дежурят сотрудники ГИБДД.

- Призываю сейчас всех помолиться об упокоении его души. Потому что это сейчас очень важно нам и ему, - обратился к народу батюшка.

После этих слов началась молитва. Многие не смогли сдержать слез. Люди зажигают церковные свечи, среди пришедших есть и те, кто пришёл к храму с плакатами «Чужих детей нет.

С каждой минутой людей становилось все больше

С каждой минутой людей становилось все больше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время молитвы одной девочке стало плохо, но паники удалось избежать. Неравнодушные оперативно дали воду, нашатырь, вскоре девочку вынесли из толпы, помощь оказали прибывшие медики.

Прощание с Далером у храма заканчивается минутой молчания, люди понесли к храму цветы, игрушки, ставят свечи. Толпа двинулась к дому, где во дворе ещё днём появился стихийный мемориал. Возле мягких игрушек, прямо на земле горожане оставляют свечи, кругом немая тишина.

Многие не могли сдержать слез

Многие не могли сдержать слез

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня нет никаких слов, только эмоции. Я была волонтёром, все трое суток, без остановки мы искали мальчишку, я обклеила всю машину, у меня не было сил ни на что, кроме поисков. Сегодня меня на работе даже не трогали. Была только надежда на то, что с ним всё в порядке, а тут такой удар, - едва сдерживая слезы рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница, сжимая в руке мягкую игрушку.

Напомним, опекун погибшего мальчика Вероника Наумова заявила о его пропаже 26 июня. Однако выяснилось, что его не было в живых несколько месяцев.

Сейчас женщина задержана по уголовному делу об убийстве. Остальных пятерых детей из семьи изъяли.

Люди приходили целыми семьями

Люди приходили целыми семьями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После службы у дома Далера зажгли свечи в память о мальчике

После службы у дома Далера зажгли свечи в память о мальчике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К стихийному мемориалу во дворе дома мальчика принесли игрушки и цветы

К стихийному мемориалу во дворе дома мальчика принесли игрушки и цветы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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