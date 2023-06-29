«Полгода молчала о теле приемного сына в сумке»: горькая правда об убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Мальчик жил в приемной семье. Фото: Алексей Булатов – «КП-Екатеринбург», соцсети

- Я считаю, что это несправедливо, - заявила при задержании 34-летняя Вероника Наумова, пока что единственная подозреваемая в уголовном деле по факту гибели в Екатеринбурге 6-летнего Далера.

Информация о пропаже мальчика появилась утром в понедельник 26 июня. В ориентировках говорилось – Далер ушел в черном комбинезоне. Городское управление полиции подняли по тревоге, к поискам подключились отряды поисковиков и волонтеров. Три дня более полутора тысяч жителей Екатеринбурга в режиме нон-стоп искали мальчика. В 07:30 утра 29 июня волонтеры опубликовали пост: «Найден, погиб».

«ДЕВОЧКИ ЗА МЕНЯ ПЕРЕЖИВАЛИ»

Вероника Наумова – учитель географии в частной школе в Екатеринбурге. Ее супруг - военный, находится в зоне спецоперации. С виду благополучная семья. Своих детей трое, еще трое - приемные. В том числе 6-летний Далер и его сводная 15-летняя сестра Даша. - Вероника хорошая мать. Когда она взяла под опеку детей, говорила: пусть живут в хорошей семье, а не в детском доме. Муж у нее постоянно в командировках, зарабатывает, а она хотела детьми заниматься, - рассказывали родные Вероники. - У Далера и Даши биологическая мать пьющая. Муж у нее сидит по статье «Разбой». Летом 2018-го ему 7 лет дали. Пока волонтеры и полицейские разбивали поисковые штабы, приемная мать мальчика активно раздавала интервью. И тут стали появляться неожиданные подробности. Женщина в открытую заявила – от Далера планировала отказаться со дня на день. Якобы, мальчик был трудным и больше терпеть это она не могла.

Вероника и Александр воспитывали шестерых детей. Фото: соцсети

- Год назад он пытался задушить свою старшую сестру. Она спала, а он ее подушкой стал давить. Если бы органы опеки думали, что я плохая мать, то детей бы забрали. Недавно я сказала старшим детям, что хочу отдать Далера. Как они это восприняли? Девочки за меня очень сильно волновались. Переживали, что могут забрать и Дашу. Сейчас много «камней» в мой огород. Но дети знают, что я не такая, - рассказывала «КП» она.

Семейное благополучие Вероника объясняла хорошей зарплатой супруга.

- У мальчиков своя комната, у девочек отдельная. У нас телевизоры везде, приставки, умные колонки. Мы с мужем всегда хотели, чтобы дети жили в комфорте и достатке. Чтобы они знали, к какой жизни нужно стремиться, - добавила Вероника, когда показывала нам свою квартиру.

НЕОЖИДАННЫЕ ПОДРОБНОСТИ

На второй день поисков Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поначалу это не вызывало особых вопросов. Не факт, что подозревается криминал, просто это юридически позволяет следователям действовать более свободно. Вечером в среду жилье Наумовых повторно обыскали, после чего… Веронику попросили проехать в следственный отдел для дачи показаний.

Ориентировки по поиску мальчика расклеивали по всему городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время становится известно о возможных издевательствах над Далером. Об этом заявил 20-летний племянник Александра Наумова Даниил (непонятно пока, почему он молчал раньше, если видел, что творится в семье).

- Первое время Далер жил в семье нормально, но потом стал подрастать и его поведение испортилось, - говорит Даниил. – Он стал гиперактивным, а Вероника с ним не справлялась. Мальчик мог брать еду из холодильника ночью, но опекунша это не одобряла. Еще она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя. Далер ее боялся и выполнял все ее приказы.

Нам удалось пообщаться с Вероникой после ее допроса. Казалось, что судьба опекаемого ее уже заботит не так сильно, как слова Даниила в прессе.

- Зачем он такую грязь говорит, мне мои девочки об этом рассказали. Это ложь, - возмущалась Вероника. - Я даже полиграф прошла нормально. Меня же отпустили! А на следующее утро застать Наумову дома уже не получилось. Во время телефонного разговора (последнего на данный момент) Вероника заявила, что ее повторно вызвали на прохождение полиграфа.

Вечером 28 июня СКР подтвердил – опекун задержана. Из собственных источников «КП-Екатеринбург» узнала, что опекун находится в статусе подозреваемой. До страшной находки в гараже оставались считанные часы. Ночь на 29 июня Вероника провела в изоляторе.

Гараж, в котором нашли труп ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАВЕРНУЛИ В КУРТКИ, ПОЛОЖИЛИ В СУМКУ…

По предварительной версии, Далер скончался еще в декабре. Все это время труп мальчика лежал в спортивной сумке в гараже Наумовых, замотанный в куртки. Металлический бокс выделяется на фоне таких же разве что свежей краской. Путь от подъезда до гаража – 290 метров. Волонтеры, участвующие в поисках, хватались за голову при виде места обнаружения тела.

- Мы же тут ходили два дня! Листовки расклеивали, все заросли прошли, - сказал один из них.

Тот факт, что тело нашли именно оперуполномоченные, а не поисковики, наталкивает на определенные мысли. По данным источника «КП» сначала показания против Вероники дала одна из ее дочерей. Возможно, показала и место, где тело. Сама женщина до последнего отрицала вину. Но, в конце концов, рассказала про гараж. При этом Вероника Наумова до сих пор настаивает, что ее задержали необоснованно. Ее версия - ребенок умер в результате несчастного случая – захлебнулся при купании из-за приступа. Даже если так, ненормально (какое слово еще подобрать?) прятать тело… Говорят – якобы испугались.

- Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков угро и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии, - прокомментировал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых. А что родная мать? Она живет в Верхних Сергах – в 100 километрах от Екатеринбурга. Когда Далера у нее забирали, ему было 9 месяцев.

У дома, где жил мальчик, устроили стихийный мемориал Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне сейчас очень тяжело, все-таки родной сын, - всплакнула в телефонную трубку Ольга, а потом добавила. – Родительских прав меня лишили около шести лет назад и все это время я сына не видела.

Сейчас следствию предстоит выяснить, от чего именно скончался Далер. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

ОФИЦИАЛЬНО

В СУ СКР по Свердловской области сообщили: в отношении органов опеки заведено уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия, семью проверяли формально, раз никто не заметил отсутствия ребенка с декабря. Очередная проверка должна была пройти 26 июня. В тот самый день Вероника Наумова и заявила, что Далер сбежал. - Сотрудники опеки не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего, что и позволило продолжительное время скрывать гибель ребенка, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.